Курс доллара упал после инаугурации Зеленского

Деньги

Валютный рынок положительно отреагировал на инаугурацию шестого президента Украины Владимира Зеленского снижением курса доллара.

Как свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), на 21 мая 2019 года установлен официальный курс на уровне 26,20 грн/доллар, что на 16 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Доллар на наличном валютном рынке подешевел в покупке на 13 копеек, в продаже на 12 копеек. Евро подешевел в покупке на 17 копеек, в продаже на 15 копеек.

Курс доллара на межбанке по состоянию на 12:00 20 мая 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 16 копеек 26,21 грн/доллар, курс в покупке до 26,18 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 23 копейки до 29,23 гривен за евро.

По данным компании «Укрдилинг», сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,1800 — 26,2100 грн/доллар, евро 29,2064 — 29,2372 грн/евро, российский рубль 0,4052 — 0,4059 грн/рубль.

Между тем стало известно, что 21 мая миссия Международного валютного фонда прибудет в Украину для очередного пересмотра действующей программы финансовой помощи нашей стране.

По мнению финансового эксперта компании Forex Club Дениса Повторенко, учитывая этот и другие факторы, вероятно, гривня в ближайшее время продолжит сохранять свою стабильность в диапазоне 26,3−26,4 гривни за доллар.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в МВФ обеспокоены судебными процессами по «ПриватБанку».

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