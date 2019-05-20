- 17:08 "Скандинавские авиалинии" возвращаются в Украину: названы сроки
- 16:36 Секретариат Энергосообщества ЕС констатировал усиление независимости НКРЭКУ за последний год
- 16:35 Нетерпеливая мама-кошка придала ускорение своему котенку: забавное видео
- 16:34 Нас ждет шоу: зачем Зеленскому блицкриг с роспуском Рады и что будет дальше?
- 16:13 Выжить любой ценой: «Дизель Шоу» снимают новый комедийный сериал
- 16:12 Украинские музыканты сыграют перед финалом Лиги чемпионов
- 16:11 Зеленского и Путина не позвали на празднование годовщины высадки союзников в Нормандии
- 16:07 Узнику Кремля Балуху продлили срок в ШИЗО
- 16:05 Стало известно, у кого Вакарчук сможет отобрать голоса на выборах в Раду
- 15:47 Состояние здоровья политзаключенного Кремля Бекирова резко ухудшилось
Зеленский попросил не обращаться к нему по отчеству
Президент Украины Владимир Зеленский попросил украинцев не обращаться к нему по имени-отчеству. Об этом он написал в Twitter. Он призвал называть его просто Владимир.
«Обращаюсь ко всем украинцам и хочу попросить вас, чтобы не называли меня Владимиром Александровичем. Пожалуйста, говорите просто — Владимир», — написал президент.
Как писали «ФАКТЫ», 20 мая президент Украины Владимир Зеленский принес присягу на торжественном заседании Верховной Рады. Во время своего выступления перед депутатами он заявил о роспуске Верховной Рады восьмого созыва.
Также в сеть попало видео шествия Зеленского к зданию парламента. Идя на инаугурацию, президент приветствовал своих сторонников, пришедших поддержать его. Также он подарил патрульной полицейской, охранявшей порядок, букет цветов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!