Политика

Зеленский попросил не обращаться к нему по отчеству

Президент Украины Владимир Зеленский попросил украинцев не обращаться к нему по имени-отчеству. Об этом он написал в Twitter. Он призвал называть его просто Владимир.

«Обращаюсь ко всем украинцам и хочу попросить вас, чтобы не называли меня Владимиром Александровичем. Пожалуйста, говорите просто — Владимир», — написал президент.

Как писали «ФАКТЫ», 20 мая президент Украины Владимир Зеленский принес присягу на торжественном заседании Верховной Рады. Во время своего выступления перед депутатами он заявил о роспуске Верховной Рады восьмого созыва.

Также в сеть попало видео шествия Зеленского к зданию парламента. Идя на инаугурацию, президент приветствовал своих сторонников, пришедших поддержать его. Также он подарил патрульной полицейской, охранявшей порядок, букет цветов.

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