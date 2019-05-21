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Весь спектр эмоций: девочка-подросток на родах старшей сестры умилила сеть своей бурной реакцией (видео)

В сеть попало видео, которое тут же стало вирусным. 15-летняя девочка по имени Майя из американского штата Миссури решила присутствовать при родах своей старшей сестры Мишель. Но, видимо, была не вполне готова к тому, что увидит.

Как сообщает издание Metro, в ходе процесса школьница испытала буквально весь спектр эмоций — сопереживание, удивление, шок, отчасти отвращение и, наконец, благоговение и радость. Майя, которая стояла у подножия кровати роженицы, визжала, сжимала колени, хваталась за голову, отворачивалась, зажимала рот, вскидывала руки. В один из моментов окружающих обрызгала амниотическая жидкость, заставив девочку отшатнуться и прикрыть лицо руками.

Когда новорожденная племянница появилась на свет, успокоившуюся тетушку Майю охватила неподдельная радость. Впоследствии Майя призналась, что настолько прониклась происходящим, что по-настоящему ощущала боль, когда появилась головка малышки.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что «самый эмоциональный в мире кот» стал звездой соцсетей.

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