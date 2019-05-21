Почувствуйте разницу: в сети бурно обсуждают сравнение инаугураций Зеленского и Путина (видео)

Украина

В сети сравнили инаугурации президента Украины Владимира Зеленского, который вступил в должность 20 мая, и президента Российской Федерации Владимира Путина, в очередной раз победившего на выборах в 2018 году.

«Вместо тысячи слов», — написал на своей страничке в Twitter известный блогер Рустем Адагамов, запустивший параллельно два видео — из Украины и России.

Интернет-пользователи активно комментировали два ролика с инаугураций президентов Украины и РФ.

«Видело снизу — не вы меня выбирали, не вам меня и встречать!»

«На велосипеде надо было».

«Когда выбрал народ и когда выбрал себя сам…»

«Сравнение все равно не будет чистым. Зеленский выиграл выборы. А Путина назначили без всяких выборов. И на первом сроке Путин не был хорош ни в ситуации с „Курском“. ни в трагедии в Беслане и так далее».

«Всё равно будет всяко чище чем сравнивать с пятым мраком Путина. А „Курск“ был уже после».

«У сказочного мёртвых с косами вдоль дороги не хватало только».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети показали видео конфуза в Верховной Раде во время инаугурации Владимира Зеленского — президентское удостоверение упало на пол.



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