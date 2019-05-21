- 15:47 Состояние здоровья политзаключенного Кремля Бекирова резко ухудшилось
- 15:35 Олег Сенцов дописывает книгу рассказов в российской тюрьме
- 15:24 Экс-глава Конституционного Суда Шевчук обжаловал свое увольнение
- 15:24 В Кропивницком оригинально проучили любителя выбрасывать мусор в неположенном месте
- 15:15 «До встречи в Киеве»: Саакашвили снова заговорил о возвращении в Украину
- 15:09 Стало известно, кто может возглавить МИД Украины
- 14:42 Зеленский назвал причину роспуска Рады
- 14:39 Незабываемая поездка: «Укрзалізниця» оскандалилась из-за условий в поезде «ИнтерСити»
- 14:29 Верховную Раду соберут на срочное заседание: что об этом известно
- 14:24 В Ровно в дом бизнесмена бросили гранату: фото с места ЧП
В Кропивницком оригинально проучили любителя выбрасывать мусор в неположенном месте
В Кропивницком местные коммунальщики наказали местного жителя, который выбрасывал строительный мусор в придомовые контейнеры в центре города. А в Полтавской области в стихийную мусорную свалку превратили обочины дорог.
Кропивницкие коммунальщики собрали отходы стройматериалов и вернули горожанину прямо под частный дом, а также составили на него административный протокол. Об этом говорится в сюжете телеканала «ТРК-Україна».
После этого вспыхнул скандал. Как оказалось, коммунальщики ошиблись адресом и высыпали гору мусора под ворота соседки нарушителя. После объяснений мусор снова собрали в грузовик. Но через несколько дней его доставили под дом нерадивого хозяина. Горожанин негодует и уверяет, что это не его мусор.
В свою очередь, коммунальщики подчеркивают: какие именно отходы вернули — не важно. Они предупредили, что такие кучи будут высыпать под домом каждого нарушителя, не сортируя.
Однако такой метод наказания не нравится жителям близлежащих домов.
Убирать под домом гору отходов хозяину-нарушителю придется самому. А это будет стоить денег — нанять машину, оплатить свалку, загрузка и выгрузка.
Как говорится в сюжете, недовольный мужчина готовит на коммунальщиков судебный иск.
Ранее «ФАКТЫ» писали о скандальном львовском мусоре, который на протяжение нескольких лет можно найти в разных уголках Украины. Львовский мусор периодически «всплывал» на территории Черниговской, Житомирской, Черкасской, Волынской, Киевской и других областей.
Напомним, в Украине вступили в силу новые правила предоставления услуг по обращению с бытовыми отходами. Согласно их нормам, сортировать мусор теперь обязан каждый украинец, а за это ему дадут возможность сэкономить на его вывозе.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...