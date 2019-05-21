В Кропивницком оригинально проучили любителя выбрасывать мусор в неположенном месте

Происшествия

В Кропивницком местные коммунальщики наказали местного жителя, который выбрасывал строительный мусор в придомовые контейнеры в центре города. А в Полтавской области в стихийную мусорную свалку превратили обочины дорог.

Кропивницкие коммунальщики собрали отходы стройматериалов и вернули горожанину прямо под частный дом, а также составили на него административный протокол. Об этом говорится в сюжете телеканала «ТРК-Україна».

После этого вспыхнул скандал. Как оказалось, коммунальщики ошиблись адресом и высыпали гору мусора под ворота соседки нарушителя. После объяснений мусор снова собрали в грузовик. Но через несколько дней его доставили под дом нерадивого хозяина. Горожанин негодует и уверяет, что это не его мусор.

В свою очередь, коммунальщики подчеркивают: какие именно отходы вернули — не важно. Они предупредили, что такие кучи будут высыпать под домом каждого нарушителя, не сортируя.

Однако такой метод наказания не нравится жителям близлежащих домов.

Убирать под домом гору отходов хозяину-нарушителю придется самому. А это будет стоить денег — нанять машину, оплатить свалку, загрузка и выгрузка.

Как говорится в сюжете, недовольный мужчина готовит на коммунальщиков судебный иск.

Ранее «ФАКТЫ» писали о скандальном львовском мусоре, который на протяжение нескольких лет можно найти в разных уголках Украины. Львовский мусор периодически «всплывал» на территории Черниговской, Житомирской, Черкасской, Волынской, Киевской и других областей.

Напомним, в Украине вступили в силу новые правила предоставления услуг по обращению с бытовыми отходами. Согласно их нормам, сортировать мусор теперь обязан каждый украинец, а за это ему дадут возможность сэкономить на его вывозе.

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