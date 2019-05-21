Политика

Зеленский обратился со срочным требованием к Парубию

Президент Владимир Зеленский после консультаций с лидерами депутатских фракций написал письмо к председателю Верховной Рады Андрею Парубию о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента. Об этом президент сообщил в Twitter.

«Прошу председателя Верховной Рады Андрея Парубия созвать завтра, 22 мая, внеочередное заседание парламента для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов», — написал он.

Напомним, Владимир Зеленский подписал указ № 303/2019 о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины восьмого созыва и назначении внеочередных выборов.

Обозреватель «ФАКТОВ» Ярослав Жаренов считает, что шестой президент Владимир Зеленский сознательно пошел на роспуск Рады, понимая, что его личный рейтинг и показатели доверия к виртуальной партии «Слуга народа» будут таять.

О том, что ожидает Украину во время парламентской кампании читайте в материале «ФАКТОВ»: «Нас ждет шоу: зачем Зеленскому блицкриг с роспуском Рады и что будет дальше».

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