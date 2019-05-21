Украина

Гриценко определился, с кем идет на выборы

Лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко заявил, что его политсила пойдет на парламентские выборы, назначенные на 21 июля, вместе с тремя партиями. Об этом Гриценко сообщил в Facebook.

«Наша команда Гражданская позиция совместно с партиями „Народный Контроль“ (Дмитрий Добродомов), „Родная Страна“ (Николай Томенко) и „Европейская партия Украины“ (Николай Катеринчук), усиленная профессионалами в ключевых сферах — вместе идем на выборы», — написал он.

В Раде нового созыва объединившиеся партии намерены способствовать формированию нового парламента и нового правительства «на новых ценностях — профессионализме, честности и нулевой толерантности к коррупции».

Также Гриненко сообщил, что руководителем центрального избирательного штаба объединения назначен Андрей Мисик, председатель исполкома партии Народный контроль.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Владимир Зеленский подписал документ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов. Об этом говорится в указе № 303/2019. «Руководствуясь частью второй статьи 77, частями шестой и седьмой статьи 83, пунктом 1 части второй статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва», — сказано в документе. Также документом назначены внеочередные выборы в ВР на 21 июля 2019 года. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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