- 1:24 Неожиданно: Google отказывается признавать Зеленского президентом
- 0:57 К ослепшей солистке Spice Girls вернулось зрение
- 0:25 Скандал в РФ: бойцов спецназа опросили, готовы ли они стрелять в собственный народ
- 0:02 День Николая Весеннего: что это за праздник и как его провести
- 23:50 Гриценко определился, с кем идет на выборы
- 23:28 Россия выиграла все матчи в группе на ЧМ по хоккею: видеообзоры матчей
- 23:21 В Украине создан необычный боевой робот: что известно о «Ласке»
- 23:07 «Ворскла» возглавила гонку за Кубок престижа: видеообзоры матчей
- 22:59 Задержанного на Донбассе вора в законе подозревают в работе на ФСБ
- 22:48 Тысяча пассажиров застряла в тоннелях метро: подробности ЧП в Москве
Гриценко определился, с кем идет на выборы
Лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко заявил, что его политсила пойдет на парламентские выборы, назначенные на 21 июля, вместе с тремя партиями. Об этом Гриценко сообщил в Facebook.
«Наша команда Гражданская позиция совместно с партиями „Народный Контроль“ (Дмитрий Добродомов), „Родная Страна“ (Николай Томенко) и „Европейская партия Украины“ (Николай Катеринчук), усиленная профессионалами в ключевых сферах — вместе идем на выборы», — написал он.
В Раде нового созыва объединившиеся партии намерены способствовать формированию нового парламента и нового правительства «на новых ценностях — профессионализме, честности и нулевой толерантности к коррупции».
Также Гриненко сообщил, что руководителем центрального избирательного штаба объединения назначен Андрей Мисик, председатель исполкома партии Народный контроль.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Владимир Зеленский подписал документ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов. Об этом говорится в указе № 303/2019. «Руководствуясь частью второй статьи 77, частями шестой и седьмой статьи 83, пунктом 1 части второй статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва», — сказано в документе. Также документом назначены внеочередные выборы в ВР на 21 июля 2019 года. Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.