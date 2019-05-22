Зеркаль отказалась от должности замглавы АП, — СМИ

Украина

Заместитель министра иностранных дел и агент Украины Елена Зеркаль отказалась от должности заместителя главы Администрации президента. О ее отказе сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в команде Зеленского.

Также с сайта президента исчез текст указа о ее назначении. Точной причины отказа Зеркаль источники не называют.

Издание отмечает, что Елена Зеркаль якобы соглашалась быть только уполномоченной по вопросам международных судов Украины в отношении России, а не заместителем главы Администрации Богдана.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Владимир Зеленский во вторник, 21 мая, сделал ряд резонансных назначений в своей команде. Так, главой Администрации президента стал адвокат Андрей Богдан, которого называют «юристом Коломойского». Первым заместителем Богдана назначен исполнительный продюсер студии «Квартал 95» Сергей Трофимов. Заместителями главы Администрации Зеленский назначил Руслана Рябошапку, и Кирилла Тимошенко. Кроме того, ожидается, что главой МИД будет посол Украины в НАТО Вадим Пристайко.

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