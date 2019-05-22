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Кейт Миддлтон проиграла «войну роз» Меган Маркл, несмотря на поддержку королевы (фото, видео)

6:32 22 мая 2019 870
Кейт Миддлтон в саду
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Несмотря на широкую PR-кампанию и личную поддержку королевы Елизаветы, Кейт Миддлтон проиграла Меган Маркл «войну роз» — так назвали британские СМи соперничество двух герцогинь в области садоводства.

Как известно, в этом году Кейт представила на Выставке цветов в Челси сад под названием «Назад к природе», который представляет собой уголок леса, где могут развлекаться городские дети: с качелями-тарзанкой, домиком на дереве, пнями вместо стульев. Незадолго до открытия выставки Кембриджи устроили здесь фотосессию и видеосъемку вместе со своими детьми — Джорджем, Шарлоттой и Луи. На вопрос Уильяма, сколько баллов из десяти заслуживает работа мамы, катающийся на тарзанке пятилетний принц Джордж ответил: «Двадцать!». Сад также посетила королева, которая выразила свое одобрение и восхищение результатом работы жены своего внука.

Миддлтон лично принимала участие в создании сада, разработав его дизайн. А ее идею воплотили в жизнь профессиональные ландшафтные дизайнеры.

Однако еще за несколько месяцев до открытия выставки стало известно, что Меган Маркл может затмить свою родственницу (как известно, ходят упорные слухи о том, что женщины не слишком любят друг друга). Благотворительная организация Camfed, которую активно поддерживают и спонсируют Меган Маркл и принц Гарри, представила на выставке «Африканский сад», вдохновением для создания которого послужила природа Зимбабве. Сад привлекает внимание к проблемам глобального изменения климата, а также к проблемам образования для африканских девочек. Возле здания «школы» высажены овощи, которые могут выращивать ученицы.

При этом ранее дворец запретил Camfed использовать для рекламы сада фотографии принца Гарри в окружении зимбабвийских детей. Во дворце опасались конкуренции между двумя проектами, считая ее нечестной — ведь Миддлтон сама работала над садом, а Меган непосредственного участия в создании не принимала.

Африканский сад
Это фото было запрещено использовать для рекламы

В итоге, хотя сад Кейт и привлек повышенное внимание публики, золотую медаль в номинации «Лучшее место для детей» получил все же «Африканский сад».
А вот сад Миддлтон, как пишет издание Express, остался без награды.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Принц Джордж оценил работу своей матери Кейт Миддлтон: новое милое видео от Кенсингтонского дворца.

Читайте также: Кейт Миддлтон в розовом и Елизавета II в голубом приняли гостей на садовой вечеринке в Букингемском дворце.

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