Кейт Миддлтон проиграла «войну роз» Меган Маркл, несмотря на поддержку королевы (фото, видео)

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Несмотря на широкую PR-кампанию и личную поддержку королевы Елизаветы, Кейт Миддлтон проиграла Меган Маркл «войну роз» — так назвали британские СМи соперничество двух герцогинь в области садоводства.

Как известно, в этом году Кейт представила на Выставке цветов в Челси сад под названием «Назад к природе», который представляет собой уголок леса, где могут развлекаться городские дети: с качелями-тарзанкой, домиком на дереве, пнями вместо стульев. Незадолго до открытия выставки Кембриджи устроили здесь фотосессию и видеосъемку вместе со своими детьми — Джорджем, Шарлоттой и Луи. На вопрос Уильяма, сколько баллов из десяти заслуживает работа мамы, катающийся на тарзанке пятилетний принц Джордж ответил: «Двадцать!». Сад также посетила королева, которая выразила свое одобрение и восхищение результатом работы жены своего внука.

The Queen was remarkably close to the truth when she told Kate her garden looked tidy earlier. Before she arrived, the duchess was seen picking up stray leaves and twigs — and stuffing them into her designer handbag as she had nowhere to else to put them! #ChelseaFlowerShow pic.twitter.com/gYLXFllERm — Rebecca English (@RE_DailyMail) 20 мая 2019 г.

Миддлтон лично принимала участие в создании сада, разработав его дизайн. А ее идею воплотили в жизнь профессиональные ландшафтные дизайнеры.

Однако еще за несколько месяцев до открытия выставки стало известно, что Меган Маркл может затмить свою родственницу (как известно, ходят упорные слухи о том, что женщины не слишком любят друг друга). Благотворительная организация Camfed, которую активно поддерживают и спонсируют Меган Маркл и принц Гарри, представила на выставке «Африканский сад», вдохновением для создания которого послужила природа Зимбабве. Сад привлекает внимание к проблемам глобального изменения климата, а также к проблемам образования для африканских девочек. Возле здания «школы» высажены овощи, которые могут выращивать ученицы.

При этом ранее дворец запретил Camfed использовать для рекламы сада фотографии принца Гарри в окружении зимбабвийских детей. Во дворце опасались конкуренции между двумя проектами, считая ее нечестной — ведь Миддлтон сама работала над садом, а Меган непосредственного участия в создании не принимала.

Африканский сад

Это фото было запрещено использовать для рекламы

В итоге, хотя сад Кейт и привлек повышенное внимание публики, золотую медаль в номинации «Лучшее место для детей» получил все же «Африканский сад».

А вот сад Миддлтон, как пишет издание Express, остался без награды.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Принц Джордж оценил работу своей матери Кейт Миддлтон: новое милое видео от Кенсингтонского дворца.

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