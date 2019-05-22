- 18:08 Под Одессой два алабая едва не загрызли ребенка: подробности ЧП
- 18:05 Наступил знак Близнецов: что это за люди и каких событий им ожидать
- 17:48 Под Винницей мстительная женщина подожгла дом, в котором находился ее собственный грудной ребенок
- 17:40 У Зеленского смирились с тем, что выборы в Раду пройдут по старой системе
- 17:32 «Шахтер» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
- 17:31 Елизавета II посетила супермаркет и поинтересовалась, нельзя ли обмануть кассу самообслуживания
- 17:24 Под Ровно ребенок погиб в выкопанной им землянке
- 17:23 СМИ рассказали, как аннексия Крыма сделала Аксенова мульмиллионером
- 17:23 Начальник Управления госохраны Гелетей подал в отставку
- 17:10 Где смотреть онлайн «Шахтер» — «Динамо»: расписание трансляций матча чемпионата Украины
Елизавета II посетила супермаркет и поинтересовалась, нельзя ли обмануть кассу самообслуживания (фото, видео)
Королева Великобритании Елизавета II, которая посетила Выставку цветов в Челси, нанесла визит в лондонский супермаркет Sainsbury, который был открыт здесь в честь 150-летия сети этих магазинов, и где можно было увидеть, как выглядели магазинные прилавки в былые годы.
Монархине, которой не приходится делать покупки самой, провели подробную экскурсию по своеобразному музею. Особенно, как пишет Daily Mail, ее заинтересовали современные технологии. Прежде всего — кассы самообслуживания. «А их нельзя обмануть?», — спросила Ее Величество, интересуясь, не могут ли покупатели уйти, не заплатив за покупки. Королеву уверили, что это исключено. Зато сказали, что многие клиенты довольны тем, что могут взвешивать продукты и расплачиваться за них сами. «Уверена, что довольны. Все хотят поторопиться», — сказала высокая гостья.
Елизавете также показали, как изменились вкусы покупателей со дня ее коронации, продемонстрировав две корзины — с современными продуктами, а также с деликатесами 1953 года. Королева, как сообщает Express, раскритиковала продававшуюся в магазине 66 лет назад рыбную пасту. «Ужасно», — отметила она. «Я и сама так думаю. Отвратительно», — сказала одна из сопровождавших королеву сотрудниц магазина.
93-летняя королева была в нежно-зеленом пальто от Stewart Parvin, неизменной шляпке и шелковом цветастом платье.
And here’s the Queen looking at said @sainsburys self-service till… pic.twitter.com/2FFnrylGyk— Rebecca English (@RE_DailyMail) 22 мая 2019 г.
The Queen examines 1953 shopping basket - including some ‘ghastly’ fish paste pic.twitter.com/Gn1wOsToJi— Rebecca English (@RE_DailyMail) 22 мая 2019 г.
В отличие от самой королевы, члены ее семьи частенько делают покупки лично. Так, в магазинах неоднократно видели жену принца Уильяма Кейт Миддлтон. А недавно, как писали «ФАКТЫ», внучку Елизаветы принцессу Беатрис засекли покупающей молоко.
Читайте также: Кейт Миддлтон в розовом и Елизавета II в голубом приняли гостей на садовой вечеринке в Букингемском дворце.
Читайте также: Кейт Миддлтон проиграла «войну роз» Меган Маркл, несмотря на поддержку королевы.
Читайте также: Лишились «бесценной помощницы»: мать Меган Маркл сбежала обратно в США спустя две недели после рождения внука.
Читайте также: Принц Джордж оценил работу своей матери Кейт Миддлтон: новое милое видео от Кенсингтонского дворца.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...