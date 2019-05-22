Мир

Королева Великобритании Елизавета II, которая посетила Выставку цветов в Челси, нанесла визит в лондонский супермаркет Sainsbury, который был открыт здесь в честь 150-летия сети этих магазинов, и где можно было увидеть, как выглядели магазинные прилавки в былые годы.

Монархине, которой не приходится делать покупки самой, провели подробную экскурсию по своеобразному музею. Особенно, как пишет Daily Mail, ее заинтересовали современные технологии. Прежде всего — кассы самообслуживания. «А их нельзя обмануть?», — спросила Ее Величество, интересуясь, не могут ли покупатели уйти, не заплатив за покупки. Королеву уверили, что это исключено. Зато сказали, что многие клиенты довольны тем, что могут взвешивать продукты и расплачиваться за них сами. «Уверена, что довольны. Все хотят поторопиться», — сказала высокая гостья.

Елизавете также показали, как изменились вкусы покупателей со дня ее коронации, продемонстрировав две корзины — с современными продуктами, а также с деликатесами 1953 года. Королева, как сообщает Express, раскритиковала продававшуюся в магазине 66 лет назад рыбную пасту. «Ужасно», — отметила она. «Я и сама так думаю. Отвратительно», — сказала одна из сопровождавших королеву сотрудниц магазина.

93-летняя королева была в нежно-зеленом пальто от Stewart Parvin, неизменной шляпке и шелковом цветастом платье.

The Queen examines 1953 shopping basket - including some ‘ghastly’ fish paste pic.twitter.com/Gn1wOsToJi — Rebecca English (@RE_DailyMail) 22 мая 2019 г.

В отличие от самой королевы, члены ее семьи частенько делают покупки лично. Так, в магазинах неоднократно видели жену принца Уильяма Кейт Миддлтон. А недавно, как писали «ФАКТЫ», внучку Елизаветы принцессу Беатрис засекли покупающей молоко.

Читайте также: Кейт Миддлтон в розовом и Елизавета II в голубом приняли гостей на садовой вечеринке в Букингемском дворце.

Читайте также: Кейт Миддлтон проиграла «войну роз» Меган Маркл, несмотря на поддержку королевы.

Читайте также: Лишились «бесценной помощницы»: мать Меган Маркл сбежала обратно в США спустя две недели после рождения внука.

Читайте также: Принц Джордж оценил работу своей матери Кейт Миддлтон: новое милое видео от Кенсингтонского дворца.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter