Украина

Не опять, а снова: 27 судей Окружного админсуда Киева не пришли на экзамен во второй раз

На квалификационное оценивание в Высшей квалификационной комиссии судей Украины не пришли 27 судей Окружного админсуда Киева, во второй раз проигнорировав экзамен.

Как сообщают в ВККСУ, из 30 судей на оценивание пришли лишь трое. Напомним, что 17 апреля на экзамен не пришли 34 судьи Окружного админсуда столицы, предоставив справки о болезни.

Последние два дня под ВККСУ находились люди, которые блокировали вход в здание, ограничивая доступ к рабочему месту ряда членов комиссии. «Таким образом, проведение заседания ВККСУ в пленарном составе по квалификационному оцениванию судей было сорвано. Председатель ВККСУ Сергей Козьяков вышел к митингующим и около двух часов общался с ними, отвечая на вопросы. Однако 21 мая так называемые активисты, усиленные несколькими десятками пожилых людей из разных районов Киева и области, продолжили блокирование здания», — говорится в сообщении.

Также в ВККСУ подчеркнули, что больше всего собравшихся под зданием Комиссии интересовали причины проведения квалификационного оценки судей Окружного административного суда города Киева.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Окружной административный суд города Киева, ранее принявший ряд резонансных решений, касающихся национализации ПриватБанка, открыл производство по иску к Национальной полиции, Службы безопасности и Госпогранслужбе о запрете после проведения парламентских и президентских выборов выезда из Украины высших государственных чиновников.



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