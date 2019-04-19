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Дело "ПриватБанка": суд принял новое решение в пользу Коломойского
Окружной админсуд Киева, ранее отменивший решение о выводе «ПриватБанка» с рынка с участием государства, удовлетворив иск Игоря Коломойского, принял еще одно решение пользу бывшего владельца финучреждения.
Как сообщают в Национальном банке Украины, суд удовлетворил требования истца в части отмены решения НБУ, которым определен перечень связанных с «ПриватБанком» физических и юридических лиц. Иск подавала кипрская компания Triantal Investments Ltd., подконтрольная Игорю Коломойскому.
«Именно это решение Национального банка является одним из основных в процессе вывода в декабре 2016 года неплатежеспособного „ПриватБанка“ с рынка при участии государства», — говорится в сообщении Нацбанка. В НБУ подчеркивают, что решение окружного админсуда «может привести к потерям средств налогоплательщиков и рискам для банковской и финансовой стабильности страны».
Как заявил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук, это решение суда будет обжаловано в апелляционном порядке.
Эксклюзивный материал о том, что произойдет, если «ПриватБанк» вернут прежнему владельцу, читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Национализацию „ПриватБанка“ могут признать незаконной: чем это грозит вкладчикам».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вопрос о решении суда по «ПриватБанку» обсуждался во время недавнего заседания Совета по вопросам безопасности и обороны.
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