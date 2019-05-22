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У главы президентской администрации появился еще один зам
Глава Миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко назначен заместителем главы Администрации президента Украины.
«Назначить Пристайко Вадима Владимировича заместителем главы Администрации президента Украины», — говорится в указе № 317/2019.
Напомним, накануне Зеленский назначил заместителем главы АП замминистра иностранных дел Елену Зеркаль. Позже стало известно, что она отказалась от должности и обещала объяснить причину.
Вадим Пристайко родился 20 февраля 1970 в Килие Одесской области. Школьные годы провел в Одессе, Киеве и Запорожье. В 1994 году закончил с отличием Киевский политехнический институт, получив диплом специалиста по информационным технологиям. В 1998 году получил степень магистра в Украинской академии внешней торговли. Владеет английским языком.
Свою профессиональную деятельность начал с частного сектора. Он был соучредителем одного из первых украинских интернет-провайдеров и интернет-изданий — «Электронные вести».
С 1997 года работал на разных должностях в министерстве иностранных дел. В июле 2017 года назначен главой миссии Украины при НАТО. Ранее была информация о том, что Пристайко будет главой МИДа.
Отметим, Вадим Пристайко, как и министр иностранных дел Украины Павел Климкин, является сторонником идеи двойного гражданства для иностранных украинцев. В МИДе уже предприняли первые шаги в этом направлении. По словам Павла Климкина, «при Всемирном Конгрессе Украинцев будет создана специальная юридическая группа, которая будет работать над реализацией этой важной для украинцев и Украины инициативы».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что после отставки секретаря СНБО Александра Турчинова новым секретарем Совбеза может стать экс-министр финансов Александр Данилюк.
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