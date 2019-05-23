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«Евровидение-2019»: организаторы пересмотрели итоги конкурса
Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» пересмотрели итоги состязания. Соответствующее заявление Европейского вещательного союза появилось на официальном сайте мероприятия в среду, 22 мая.
Отмечается, что решение было связано с тем, что в процессе начисления баллов была допущена ошибка.
«В знак уважения к артистам и членам Европейского вещательного союза мы хотели бы скорректировать окончательные результаты в соответствии с правилами», — говорится в обращении.
Ранее судейская команда от Беларуси раскрыла, за кого голосовала в полуфинале, из-за чего членов жюри от этой страны отстранили за нарушение правил. Позднее было принято решение составить средний балл от страны из резервной «корзины голосования». Именно эти голоса решили пересмотреть организаторы «Евровидения».
Представитель от России Сергей Лазарев получил дополнительный балл. Несмотря на это, он так и остался на третьем месте. Швеция переместилась с шестого на пятое место, на котором была Норвегия. Северная Македония подвинула Азербайджан и заняла седьмое место. Белоруссия поднялась с 25-го на 24 место, обогнав Германию.
Победителем по-прежнему остался певец из Нидерландов Дункан Лоуренс. Изначально он набрал 492 балла, а после пересчета получил еще шесть. На втором месте осталась Италия, чей конкурсант Mahmood получил 472 балла, в то время как первоначальный результат составил 465.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Мадонну раскритиковали за «провальное выступление» на международном песенном конкурсе и оскорбление Израиля.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..