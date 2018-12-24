Мир

В Италии проснулся вулкан Этна: в сети показали впечатляющие фото и видео

В мире продолжаются природные катаклизмы — после разрушительного цунами в Индонезии в Италии проснулся знаменитый вулкан Этна, который выбрасывает в воздух клубы пыли. Как сообщает Reuters, Национальный институт геофизики и вулканологии Италии насчитал 130 подземных толчков, самый сильный — магнитудой в 4 балла.

Данных о жертвах или пострадавших пока нет.

Start of #Etna's first flank eruption for more than 10 years, shortly after noon on 24 December 2018, seen from my home in the village of Tremestieri Etneo, 20 km south of the summit of the volcano pic.twitter.com/152d9F795y — Boris Behncke (@etnaboris) 24 декабря 2018 г.

Также известно, что из-за извержения вулкана на Сицилии частично перекрыли воздушное пространство.

Этна является самым высоким действующим вулканом в Европе — его высшая точка находится на высоте 3 330 м над уровнем моря. В последний раз клубы дыма из его кратера были зафиксированы 25 августа 2018 года.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, к каким ужасным последствиям может привести извержение Этны, если сползание вулкана в Средиземное море продолжится такими же темпами, как сейчас.

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