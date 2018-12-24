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Мир

В Италии проснулся вулкан Этна: в сети показали впечатляющие фото и видео

20:34 24 декабря 2018   286
В Италии проснулся вулкан Этна: в сети показали впечатляющие фото и видео
Инф. «ФАКТОВ»

В мире продолжаются природные катаклизмы — после разрушительного цунами в Индонезии в Италии проснулся знаменитый вулкан Этна, который выбрасывает в воздух клубы пыли. Как сообщает Reuters, Национальный институт геофизики и вулканологии Италии насчитал 130 подземных толчков, самый сильный — магнитудой в 4 балла.

Данных о жертвах или пострадавших пока нет.

Также известно, что из-за извержения вулкана на Сицилии частично перекрыли воздушное пространство.

Этна является самым высоким действующим вулканом в Европе — его высшая точка находится на высоте 3 330 м над уровнем моря. В последний раз клубы дыма из его кратера были зафиксированы 25 августа 2018 года.

 

Напомним, «ФАКТЫ» писали, к каким ужасным последствиям может привести извержение Этны, если сползание вулкана в Средиземное море продолжится такими же темпами, как сейчас.

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