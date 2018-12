В Италии проснулся вулкан Этна: в сети показали впечатляющие фото и видео

В мире продолжаются природные катаклизмы — после разрушительного цунами в Индонезии в Италии проснулся знаменитый вулкан Этна, который выбрасывает в воздух клубы пыли. Как сообщает Reuters, Национальный институт геофизики и вулканологии Италии насчитал 130 подземных толчков, самый сильный — магнитудой в 4 балла.

Данных о жертвах или пострадавших пока нет.

Start of #Etna's first flank eruption for more than 10 years, shortly after noon on 24 December 2018, seen from my home in the village of Tremestieri Etneo, 20 km south of the summit of the volcano pic.twitter.com/152d9F795y