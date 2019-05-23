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Боевики "ДНР" не пускают детей сдавать ВНО: как поступить
Донецкие боевики не пропускают на подконтрольные правительству Украины территории школьников, которые зарегистрировались на прохождение внешнего независимого оценивания (ВНО), стартовавшего с 21 мая.
Об этом сообщает замглавы Донецкой ОГА Игорь Стокоз. По его словам, на экзамен по украинскому языку, который запланирован на четверг, 23 мая, зарегистрировалось 678 учеников. «Регистрируются телефонные обращения с информацией о том, что вчера на Гнутово, сегодня на Оленевке боевики прекратили пропускать детей, которые должны сдавать ВНО. Родители утверждают, что они видели на блокпостах террористов списки с особыми пометками, согласно которым, их детей не пропустили на подконтрольную Украины территорию», — сообщил он на своей страничке в социальных сетях.
Игорь Стокоз заявил, что для детей, которых не пропустили боевики, организуют дополнительную сессию. «Сроки проведения не указываю — они будут доведены до заинтересованных лиц другим способом, чтобы денээровские приспешники не воспользовались этой информацией», — отметил он.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2019 году ВНО сдают только ученики 11-х классов, а также студенты колледжей, техникумов и профобразовательных учреждений. Ученикам девятых классов предстоит лишь государственная итоговая аттестация в письменной форме.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!