Хомчак рассказал, чем займется на посту начальника Генштаба ВСУ

Украина

Руслан Хомчак, новоназначенный начальник генерального штаба Вооруженных Сил Украины, решил начать работу с обновления своей команды в генштабе. Об этом Хомчак заявил после торжественного представления в Минобороны.

Руководитель Минобороны Степан Полторак, представляя Хомчака, назвал тому три направления для деятельности. Параллельно с отпором российской агрессии глава Генштаба должен будет завершить оборонную реформу в ВСУ и усовершенствовать систему управления. Также необходимо до конца 2020 года закончить реформирование армии в соответствии со стандартами НАТО.

Хомчак после церемонии пообещал журналистам, что без кадровых решений не обойдется, но все они будут «неэмоциональные». «Однозначно, кадровые изменения будут. Они будут нацелены на лучшее… Единственное могу сказать — ни одно кадровое решение не будет принято эмоционально или в подходе «нравится или нет», — цитирует начальника Генштаба Интерфакс-Украина.

Напомним, 21 мая указом Зеленского Хомчак был назначен начальником Генштаба ВСУ, сменив на этом посту Виктора Муженко.

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