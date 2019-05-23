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Ни пяди земли не отдать агрессору: Зеленский провел первую встречу с волонтерами (видео)
В четверг, 23 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел первую в качестве главы государства встречу с волонтерами, обсудив, в том числе, и инициативу проведения референдума о путях достижения мирных договоренностей с Россией, которая вызвала резкую критику в обществе. Это произошло после того, как под Администрацией президента Украины была устроена акция.
Как сообщает известный волонтер Тим Златкин, на встрече Зеленский заявил, что «хочет остановить огонь» и что референдум по переговорам с Россией следует понимать как «опрос населения», а не законодательную инициативу. Также было принято решение создать большую рабочую группу для «регулярного диалога с волонтерами и общественностью».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», волонтеры фонда «Повернись живым», ссылаясь на инсайдерскую информацию, заявляют, что украинских военных просят высказать свое мнение о возможных переговорах с боевиками так называемых «Л/ДНР».
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