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Украина

За жизнь боролись 5 дней: в больнице Мечникова умер боец ВСУ, получивший тяжелое ранение на Донбассе

14:29 23 мая 2019 262
Операция в Мечникова
Инф. «ФАКТОВ»

В Днепре скончался 48-летний боец ВСУ, получивший тяжелейшее ранение на Донбассе, за жизнь которого пять дней боролись медики больницы Мечникова.

Как сообщил заместитель главного врача по оказанию экстренной медицинской помощи в Днепропетровской областной клинической больнице им. И.И. Мечникова Александр Толубаев, Роману сделали серьезную нейрохирургическую операцию (пуля попала в лоб, прошла над правым глазом, а выходное отверстие оказалось на левом виске), но спасти его жизнь не удалось.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», В Днепре прооперировали тяжелораненого на Донбассе 24-летнего солдата из Николаева, которому пуля пробила глаз и прошла сквозь мозг.

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