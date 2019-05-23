Украина

За жизнь боролись 5 дней: в больнице Мечникова умер боец ВСУ, получивший тяжелое ранение на Донбассе

В Днепре скончался 48-летний боец ВСУ, получивший тяжелейшее ранение на Донбассе, за жизнь которого пять дней боролись медики больницы Мечникова.

Как сообщил заместитель главного врача по оказанию экстренной медицинской помощи в Днепропетровской областной клинической больнице им. И.И. Мечникова Александр Толубаев, Роману сделали серьезную нейрохирургическую операцию (пуля попала в лоб, прошла над правым глазом, а выходное отверстие оказалось на левом виске), но спасти его жизнь не удалось.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», В Днепре прооперировали тяжелораненого на Донбассе 24-летнего солдата из Николаева, которому пуля пробила глаз и прошла сквозь мозг.



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