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За жизнь боролись 5 дней: в больнице Мечникова умер боец ВСУ, получивший тяжелое ранение на Донбассе
В Днепре скончался 48-летний боец ВСУ, получивший тяжелейшее ранение на Донбассе, за жизнь которого пять дней боролись медики больницы Мечникова.
Как сообщил заместитель главного врача по оказанию экстренной медицинской помощи в Днепропетровской областной клинической больнице им. И.И. Мечникова Александр Толубаев, Роману сделали серьезную нейрохирургическую операцию (пуля попала в лоб, прошла над правым глазом, а выходное отверстие оказалось на левом виске), но спасти его жизнь не удалось.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», В Днепре прооперировали тяжелораненого на Донбассе 24-летнего солдата из Николаева, которому пуля пробила глаз и прошла сквозь мозг.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?