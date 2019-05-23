Шоу-бизнес

Настя Каменских в день свадьбы с Потапом предстала в образе невесты

Известная украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram новые фото, на которых предстала в образе невесты. Ранее украинский певец Потап наконец-то раскрыл интригу отношений с Настей Каменских, трогательно признавшись ей в любви в романтичном клипе «Константа», и подтвердил — свадьбе быть. В сети появились первые кадры, на которых Алексей Потапенко и Настя Каменских позируют в нарядах жениха и невесты.

Как пишут СМИ, Настя Каменских большая модница и в свой главный день она, естественно захотела выглядеть шикарно и стильно. Певица не скрывает, что свадебное платье она выбрала в салоне Luxury Bridal Store «Novias», пишет «Вести».

Выбирая платье, певица остановилась на израильском бренде Galia Lahav, который создает завораживающей красоты свадебные наряды с ручной вышивкой и тончайшим кружевом. Невеста в таком платье выглядит соблазнительно и сексуально.

Наряд Насти Каменских будет видоизменятся по ходу свадьбы за счет юбки-трансформера и фаты, которая тоже несколько раз поменяет свой вид. Так что по сути, у звездной невесты на свадьбе будет несколько образов. Платья этого бренда стоят в других салонах от 5 тысяч долларов.

Как писали «ФАКТЫ», звездная свадьба года состоится 23 мая в одном из загородных ресторанов под Киевом. Торжество запланировано на 16.00. Хотя Потап с Настей старались держать все в тайне, журналисты вычислили место, где пройдет торжество.

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