Первыми строителями Одессы были запорожские казаки

История современности

ДЕНЬ В ИСТОРИИ: 23—29 МАЯ

Ровно 225 лет назад Екатерина ІІ издала указ об основании нового города и порта на берегу Черного моря

23 мая 1592 г. В Венеции инквизицией был арестован итальянский философ Джордано Бруно, обвиненный в ереси.

24 мая 1844 г. Была отправлена первая в мире телеграмма — из Вашингтона в Балтимор.

25 мая 1895 г. Оскар Уайльд осужден лондонским судом за «аморальное поведение» (связь с мужчиной) и приговорен к двум годам каторжных работ.

26 мая 1679 г. Английским парламентом принят Закон «Хабеас Корпус» (закон о неприкосновенности личности) — один из основных конституционных актов.

26 мая 1909 г. Дирижабль LZ-6, использованный гражданской авиакомпанией, совершил свой первый полет.

28 мая 1763 г. В Киеве открыта первая школа по обучению живописи.

29 мая 1453 г. Турецкая армия под предводительством султана Мехмеда II захватила Константинополь.



Во второй половине ХVIII века в районе города Хаджибей обосновалось немало запорожцев. Они поселились на приморской песчаной пересыпи, вдоль балок у Хаджибейского и Куяльницкого лиманов. Так возникали хутора, жители которых занимались хлебопашеством, огородничеством, рыбной ловлей, добычей соли, поставляя эти продукты населению Хаджибея. Жили на хуторах также камнерезы, мельники, кожевники.

14 сентября 1789 года три конных и три пеших полка казаков Черноморского войска под командованием войскового атамана Захария Чепиги и войскового судьи Антона Головатого, а также регулярные русские войска штурмом взяли турецкую крепость Ени-Дунья, которая располагалась на месте современного Приморского бульвара Одессы. Командовал этим объединением генерал Иосиф де Рибас. Он остался в Хаджибее, чтобы создать на Черном море особую гребную флотилию в подспорье к большому военному флоту, которым командовал тогда адмирал Федор Ушаков. У берегов Хаджибея находились потопленные турками береговые лансоны, и генерал собрался поднять их. Благодаря черноморским казакам ему удалось это. Уже в конце 1789 года под Хаджибеем стояла чудом воскресшая из глубины моря флотилия, на которой работали запорожцы.

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Именно де Рибас предложил построить на месте Хаджибея гавань для стоянки морского флота. Указ Екатерины II об основании нового портового города был подписан 27 мая 1794 года. 6 января 1795 года в Петербурге на балу зашел разговор о Хаджибее. Кто-то предложил переименовать город, напомнив о древнегреческой колонии Одессос. И Екатерина II сказала: «Пусть Хаджибей носит эллинское название, но в женском роде». 27 января того же года в рескрипте об организации Вознесенской губернии указывалось, что к ее Тираспольскому уезду приписан «город Одесса, татарами Хаджибей именованный».

В 1794—1797 годах в Одессе из отставных казаков была сформирована черноморская казачья команда, которая принимала участие в строительстве города и порта. После смерти Екатерины эта команда была расформирована. Казаки, оставшиеся в Одессе, поселились на Пересыпи.

Первый градоначальник Одессы де Рибас внес огромный вклад в оживление и обогащение причерноморских земель. Одесса получила новый виток развития благодаря этому человеку. Главная улица города, которую знают не только в Украине, носит его имя. Иосиф де Рибас одним из своих указов освобождал от налогов на десять лет новых жителей города. Всего один указ способствовал улучшению демографической ситуации Одессы. В городе появился первый каменный дом, первая биржа, городская дума.

Иосиф де Рибас был первым градоначальником Одессы

В 1801 году, когда де Рибас жил уже в Петербурге, в доме его помещалась канцелярия и квартира следующего градоначальника — герцога де Ришелье. Герцог, продолжая начатое де Рибасом, усердно занимался садом, развел белую акацию и посадил собственноручно целые ряды диких каштанов. Это был первый сад на степной раскаленной земле. Сегодня сад можно назвать зеленым музеем Одессы. В нем сохранилось немало столетних деревьев.

Преемник де Ришелье граф Ланжерон, геройски сражавшийся на стенах Измаила под командованием Суворова, в частной жизни был неимоверно горяч, нетерпелив и рассеян. Жить скромным философом и тружеником, как Ришелье, он был не способен. Одно было общим для этих двух градоправителей — забота о бедных. Ланжерон ничего не оставил своей жене, кроме небольшого дома и едва устроенного хутора. Именно при графе Ланжероне Одессе Высочайшим манифестом от 16 апреля 1817 года было даровано порто-франко — право беспошлинного ввоза и вывоза товаров. Во время правления Ланжерона был разбит Ботанический сад, давший начало многим паркам Одессы, вышла первая одесская газета, открылся Ришельевский лицей (1817 год), второй после Царскосельского в России.

Кстати, де Рибас, Ришелье, Ланжерон, а также Франц де Воллан (первый архитектор Одессы) оказались на одном корабле под Измаилом в 1790 году — за четыре года до основания города.

Генерал-губернатор Новороссии Михаил Воронцов (1823—1854 годы) превратил Одессу в главный торговый город юга России. В период правления городского головы Григория Маразли (1878—1894 годы) появились конно-железные дороги, благоустроенные грязелечебницы, были открыты несколько десятков училищ и народных школ. Список славных дел Маразли впечатляющ, но сам городской голова не считал его достаточно полным. И всем последующим градоправителям Одессы завещал, чтобы у каждого из них аналогичные списки были хоть на строчку длиннее, чем у предшественника.

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