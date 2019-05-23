Происшествия

Пробыл в воде несколько недель: в Киеве рыбак выловил труп мужчины (фото)

В четверг, 23 мая, в Киеве из Днепра в 15 метрах от берега вытащили труп мужчины. В конце апреля в Харькове в водоеме утонул 8-летний ребенок.

Тело выловили под Южным мостом. Неизвестный предмет с берега заметил рыбак, который сидел со спиннингом и ждал улова. Когда рыбак начал тянуть зацепившееся удилище, то увидел, что это тело человека.

Как сообщает «Информатор», рыбак сразу же вызвал полицейских, а те — водолазов, которые и доставили тело на берег.

При поверхностном осмотре полицейские не обнаружили следов насильственной смерти. На утопленнике было только нижнее белье и носки. Предварительно, тело пробыло в воде несколько недель. Точную причину смерти уже будут выяснять эксперты.

На месте работал экипаж патрульной полиции, медики, водолазы и следственно оперативная группа. Подробности случившегося устанавливаются.

Напомним, в Кривом Роге на днях двое подростков упали в затопленный карьер: девочка получила травмы, а парень утонул. Ранее в Запорожской области дети в возрасте 12 лет утонули в оросительном канале.











Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter