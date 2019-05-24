Здоровье

В каком возрасте у девочек должна начинаться первая менструация и когда надо обратиться к врачу

«У моей дочери месячные начались, когда ей еще не было девяти лет. График сразу наладился: каждый месяц все происходило в одно и то же время. Не слишком ли рано „созрел“ организм? Не опасно ли это для девочки?» — спрашивает Людмила из Харькова. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, почему возникает периодическая боль в молочной железе и как себе помочь.

— У девочек созревание молочных желез обычно начинается с восьми лет, а менструации могут начинаться в десять, но есть и индивидуальные особенности, — говорит акушер-гинеколог столичного роддома № 5 кандидат медицинских наук Александра Громова. — И все же в таком случае лучше выяснить, все ли в порядке с гормонами.

— Как организм девочки готовится к половому созреванию?

— Молочные железы увеличиваются, соски набухают. Потом начинают расти волосы под мышками и на лобке. В это время у девочки могут появиться небольшие выделения. А через пару лет начинаются первые месячные, которые называются менархе (в переводе с греческого «первая луна»). Если менструация не наступила после 16 лет или началась до девяти лет, то следует обратиться к гинекологу, чтобы исключить патологию полового созревания. Длятся месячные обычно от двух до семи дней. А вот цикл, который можно посчитать с первого дня менструации до начала следующего, составляет от 21 до 35 дней. Первые пару лет цикл только устанавливается и месячные могут быть нерегулярными, но затем все нормализуется. Необходимо научить девочку следить за своим циклом, отмечать начало менструации.

— Может ли быть в первый день плохое самочувствие?

— Да. И это не зависит от возраста. Из-за понижения уровня гормонов многие чувствуют недомогание, не могут вести активный образ жизни. При болях можно выпить таблетку парацетамола. Но если боль сильная и непроходящая, нужно обратиться за помощью к врачу.

— На полках магазинов лежат гигиенические прокладки для подростков. Чем они отличаются от обычных прокладок?

— Ничем. Это маркетинговый ход. Главное, чтобы прокладки были без ароматизаторов. Тампоны в подростковом возрасте использовать не советую. Но эти и другие вопросы необходимо обсуждать индивидуально с каждым подростком. Вообще, если ничего не беспокоит, первый визит к гинекологу должен состояться в 15—16 лет. Лучше привести дочку к своему врачу, познакомить, поговорить. Гинекологический осмотр в таком возрасте вовсе не обязателен. Но ребенок должен привыкнуть посещать гинеколога регулярно, профилактически, а не только с жалобами. Необходимо помнить и о вакцинации от ВПЧ (вируса папилломы человека), которую желательно пройти в 9—12 лет, но можно и несколько позже, однако до начала половой жизни. Очень важно, чтобы родители вовремя побеспокоились о здоровье дочери.

Правила интимной гигиены для девочки Мыть руки с мылом нужно не только после туалета, но и до.

После дефекации необходимо использовать влажные салфетки без ароматизаторов.

Нельзя применять мыло или гель для душа для мытья половых органов. Специальные средства для интимной гигиены можно использовать лишь раз в неделю.

Проводить гигиенические процедуры чистой водой необходимо один-два раза в день, во время месячных менять прокладки каждые три-четыре часа.

Для интимной зоны нужно иметь отдельное хлопковое полотенце, а еще лучше использовать одноразовые бумажные.

Белье лучше всего носить из натуральных материалов, ведь полезная флора во влагалище живет только при доступе кислорода. А синтетическое белье способствует размножению патогенной флоры.

При воспалении, зуде, дискомфорте в области половых органов необходимо обратиться к гинекологу.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как подготовить девочку к визиту к детскому гинекологу и на какие тревожные симптомы надо обратить внимание маме.

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