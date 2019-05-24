Те, кто в темноте смотрят телевизор или пользуются планшетом, рискуют потерять зрение

Здоровье

Многие люди привыкли смотреть телевизор в темноте. Кто-то экономит электроэнергию, которая сегодня стоит недешево, а кто-то считает, что включенный торшер будет отвлекать от экрана. Дети и подростки тоже нередко сидят с планшетами в темной комнате. Ранее «ФАКТЫ» публиковали советы известного офтальмолога Сергея Рыкова, как сохранить зрение тем, кто много времени проводит за компьютером.

— Человек, который смотрит телевизор или работает за компьютером, должен делать это при мягком освещении — включенном торшере, настольной лампе, — объясняет заведующая кафедрой офтальмологии Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца доктор медицинских наук, профессор Оксана Витовская. — Если в темноте находится только один яркий источник света, то глаза больше утомляются. Человек может жаловаться на головную боль, раздражение глаз, кратковременное затуманивание. А главное — это иногда приводит к снижению зрения, ведь большая контрастность (темнота и яркий свет) — нефизиологична для глаз.

— Как сказывается такая привычка на зрении человека, у которого есть катаракта или другое заболевание глаз?

— Зрение страдает и, более того, может резко ухудшиться. Поэтому людям старшего возраста, у которых есть катаракта, категорически запрещается находиться в полной темноте перед телевизором или планшетом. Также это касается тех, кто имеет дальнозоркость. У дальнозорких людей размер глаза уменьшается. Это может привести к расширению зрачка и острому приступу глаукомы. Были такие случаи: человек пошел в кинотеатр, чтобы посмотреть фильм. Но после того, как посидел в темноте в течение полутора часов, уезжал оттуда на «скорой» с острым приступом глаукомы.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, почему нельзя спать в контактных линзах и как оказать первую помощь, если в глаз попала мошка, ядохимикат или раствор для побелки.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter