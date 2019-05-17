Здоровье

Как действовать, если в глаз попала мошка, ядохимикат или раствор для побелки: отвечает врач

Глаза — наши окна в мир. Когда они чистые, то есть здоровые, то человек видит все четко и ясно. Но как оконное стекло легко разбить, так же нетрудно повредить глаз. Особенно часто это происходит, когда человек хозяйничает на приусадебном участке. Как сообщали ранее «ФАКТЫ», глазные капли от аллергии нельзя применять длительно, поскольку они могут вызвать глаукому.

«Не пытайтесь самостоятельно извлекать металлические щетинки или мелкие щепки»

— Весной количество пациентов, получивших глазную травму, вырастает, — рассказывает заведующая кафедрой офтальмологии Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца доктор медицинских наук, профессор Оксана Витовская. — Сейчас к нам в клинику каждый день поступают два-три человека: один наткнулся на ветку, другой царапнул глаз иголкой от елки… Этих травм можно избежать, если пользоваться защитными очками. Надели очки — и можно спокойно обрезать деревья, разбирать сухие ветки, выполнять другую работу в саду. Это гораздо легче, чем лечить последствия травм. Хорошо, если они незначительные, но иногда бывают настолько серьезными, что приводят к снижению зрения.

Важно пользоваться защитными очками при опрыскивании деревьев и грядок ядохимикатами, работе с удобрениями. После работы менять одежду и тщательно мыть руки.

— Если человек травмировал веткой глаз, что нужно сделать, прежде чем ехать к врачу?

— Главное — хорошо промыть глаз, чтобы удалить грязь: кипяченой водой, антисептиком (хлоргексидин), если он есть под рукой, глазными каплями — противовоспалительными, содержащими антибиотик.

Иногда люди начинают что-то мастерить, используя щетку с металлическими проволочками-ворсинками. Если одна щетинка отлетит и попадет в незащищенный глаз, не следует пытаться извлечь ее самостоятельно. Также нельзя ждать несколько дней, что воспаление само пройдет: могут возникнуть осложнения, которые порой приводят к потере глаза. Если человек промыл глаз, а ощущение помехи осталось, надо поскорее отправиться к врачу. В Александровской больнице Киева, например, круглосуточно работает городской центр травм глаза. Пострадавшему окажут медицинскую помощь, а если необходимо — госпитализируют.

— Как правильно действовать при попадании в глаз ядохимикатов или раствора для побелки деревьев?

— Очень важно тщательно вымыть химическое вещество. Поэтому промывать глаз под проточной водой следует минут 20—30. После этого закапать капли с антисептиком или содержащие гиалуроновую кислоту. Химический ожог всегда приводит к повреждению поверхности глаза, а гиалуроновая кислота хорошо заживляет рану. Но даже если пострадавшему кажется, что все в порядке, показаться врачу не помешает.

Осмотр доктора обязателен, если в глаз попала щелочь (а сейчас как раз время побелки деревьев). Щелочной ожог намного опаснее, чем кислотный. Когда к нам привозят пациента с ожогом первой степени и мы знаем, что «виновата» щелочь, то всегда госпитализируем его. Щелочное вещество очень быстро проникает внутрь глаза, и завтра это может быть уже вторая-третья степень. Если же в глаз попала кислота, возникает коагуляция, создающая барьер, и повреждение так быстро не распространяется.

«Пистолетик с пластиковыми пульками очень травматичен»

— Недавно «ФАКТЫ» писали о малышке, которой другой ребенок в садике карандашом проткнул глаз. Воспитательница промыла глаз, помазала хозяйственным мылом вокруг глазницы, чтобы снять отек, но ничего не сказала родителям. Дома девочка начала жаловаться на боль, глаз заплыл, покраснел, и тогда уже родители обратились к врачу. Как правильно действовать в таком случае?

— Во-первых, что бы там ни было, работники детского сада обязаны сообщить об инциденте родителям. Во-вторых, за детьми нужен особый присмотр, тем более если на занятиях используются острые предметы — ручки, ножницы, карандаши. Когда я была в четвертом классе, дети играли, стреляя из лука, и моему однокласснику стрела попала в глаз. У него сохранилось только остаточное зрение.

Очень опасная игрушка — пистолетик с пластиковыми пульками. Почему-то родители считают эти пистолетики безобидными и покупают детям. Я категорически запретила бы такие игрушки. Выпущенная из пистолета пуля летит с огромной скоростью, пробивает бумагу, а когда попадает в глаз — то и его. Если она и не пробьет глаз, все равно контузия будет сильная.

Много людей обращаются с травмами, полученными во время игры в пейнтбол: баллончики с краской летят с большой скоростью, с силой ударяют по глазу, вызывая тяжелые контузии.

— Потеплело, и люди массово потянулись на природу. Как помочь себе или другому человеку, в глаз которого попала мошка или мелкое насекомое?

— Первым делом, если есть возможность, промыть глаз. Также можно оттянуть верхнее веко к нижнему, чтобы спровоцировать слезотечение. Попросить того, кто рядом, вымыть руки и вывернуть нижнее и верхнее веки, чтобы найти инородное тело. Можно убрать его ваткой или даже чистым пальцем, после чего несколько дней покапать антисептик. А если мошка забилась глубоко под веко и возникла микротравма, обращайтесь к врачу.

Будьте внимательны всегда. Травму можно получить не только на природе, но и в городе. Человек идет по улице, и вдруг в глаз залетает кусочек металла или камешек, отскочивший из-под колеса машины. Если после этого глаз покраснел, возникло неприятное ощущение чего-то лишнего в глазу, можно заподозрить проникающее ранение. Не надо откладывать визит к врачу, лечиться на свое усмотрение, закапывая глазные капли или прикладывая примочки. Лучше обратиться сразу, чтобы сохранить зрение. Люди, которые выжидали, затем приходили с тяжелым эндофтальмитом — воспалением внутри глаза, после которого зрение восстановить нельзя. Нет ничего важнее, чем хорошее зрение и возможность видеть мир.

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