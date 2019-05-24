В Украине успешно испытали систему залпового огня «Ольха»: опубликованы фото и видео

Украина

На одном из военных полигонов Одесской области успешно прошли испытания реактивных систем «Ольха-М» и «Ольха-Р».

Во время серии запусков были проверены тактико-технические характеристики ракет, систем наведения и возможности модернизированной «Ольхи» уничтожать цели за минимальное время после получения задания на поражение.

Как сообщили в «Укроборонпроме», основные этапы испытаний реактивных систем «Ольха-М» и «Ольха-Р» завершаются. Эти системы являются модернизацией «Ольхи», которая уже находится в серийном производстве. Модернизация направлена на увеличение дальности полета, повышение точности, использования новых конструкторских решений и материалов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что предварительный этап испытаний «Нептуна» проводился 5 апреля 2019 года на полигоне в Одесской области. В ходе испытания ракета пролетела 225 километров на разных высотах и изменяя траекторию полета.

Напомним, в Украине создали нового колесного боевого робота для огневой поддержки подразделений в бою, а также для транспортировки боеприпасов и раненых. Кроме того, на Старокраматорском машиностроительном заводе разработали новый 120-мм миномета под названием «Бучарда».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter