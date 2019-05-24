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На День Киева в столице ограничат движение: опубликованы схемы объезда
Киевлян и гостей столицы предупредили об ограничениях движения на улицах города 25 и 26 мая. Ранее синоптики предупреждали, что на выходных возможны дожди и грозы.
Как сообщают в Патрульной полиции, ограничения связаны с проведением в Киеве велосипедных гонок «Race Horizon Park 2019».
25 мая гонка будет проходить с 5:30 до 17:30 по маршруту: от улицы Михайловской по улице Крещатик — бульвар Т. Шевченко — площадь Победы — проспект Победы — разворот перед Шулявским путепроводом — проспект Победы — площадь Победы — бульвар Т. Шевченко — улица Крещатик.
26 мая «Race Horizon Park Classic» будет проходить с 6:00 до 17:00 по маршруту: улица Н. Гринченко — улица Б. Брожка (Кировоградская) — проспект Лобановского — улица Головко — Протасов Яр — улица Н. Гринченко.
Водителей просят учесть эту информацию при планировании маршрутов.
О программе на День Киева читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Океан Эльзы», RadioDay и другие фестивали: где отдохнуть в столице в День Киева".
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».