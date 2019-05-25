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Решение международного трибунала об освобождении украинских моряков: появилась реакция Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение Международного трибунала ООН по морскому праву по иску Украины о захвате Россией украинских кораблей с моряками в Керченском проливе. По словам главы украинского государства, выполнение Россией приказа трибунала ООН об освобождении захваченных украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной.
Кроме того, Зеленский ожидает, что вернув Украине ее граждан и суда, Россия может «сделать шаг к разблокированию переговоров и решения созданных ею проблем цивилизованным способом».
«Посмотрим, какой путь выберут в Кремле. Но мы очень ждем наших ребят дома!»— написал Президент на своей странице в Facebook.
Напомним, трибунал обязал РФ освободить судна «Бердянск», «Яны-Капу» и «Никополь», а также 24 украинских моряков, вернув их под юрисдикцию Украины. Причем выполнить приказ трибунала РФ должна немедленно. Тем не менее в России решили пока игнорировать решение . В МИД РФ заявили, что трибунал не вправе разбирать случившееся в Черном море 25 ноября 2018 года. Это свое видение россияне намерены отстаивать и в дальнейшем.
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