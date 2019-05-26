Стало известно о «прощальном» визите Суркова в оккупированный Донецк

Украина

В Донецк приезжал теперь уже бывший куратор ЛДНР, помощник Владимира Путина Владислав Сурков. Об этом в соцсети сообщил блогер Фашик Донецкий.

По его информации, «официально» он приезжал поблагодарить руководство «ДНР» за грандиозную организацию праздника 9 мая, однако на самом деле он объяснял террористам новую схему управления ими. Так, он заявил, что кураторами Донецка и Луганска будут Михаил Бабич и Дмитрий Козак.

При этом блогер напоминает, что Сурков являлся кумом убитого в Донецке боевика Александра Захарченко, однако при этом именно люди Суркова препятствовали расследованию его убийства из опасения, что ниточки приведут к реальным исполнителям заказа Кремля — боевиков ЧВК «Вагнер».

«Это не хорошо, не плохо, это просто слухи. ично меня в этой ситуации радует вот что: в ситуации со сменой кураторов, найдутся неугодные, которых будут отстреливать как скот… Интересно, кого первым пустят под нож: Пушилина или полевых командиров по типу абхаза. Ставлю на смерть Пушилина», — пишет блогер.

Напомним, несмотря на то, что Бабич якобы «официально» заменил Суркова на посту куратора ЛДНР, в Украине считают, что политика Кремля на оккупированном Донбассе не изменится, и на самом деле Сурков сохранит свое влияние на боевиков.

При этом российские СМИ сообщили об увольнении Суркова.

Однако после этого Суркова снова видели в компании Пушилина — они встречались на спортивных соревнованиях в Ростове-на-Дону.



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