Красная дорожка "Молодости": в Киеве стартовал знаменитый кинофестиваль (фото)

Культура

25 июня в Киеве стартовал 48-й международный кинофестиваль «Молодость». Основной его локацией стал кинотеатр «Киев». Продлится «Молодость» до 2 июня.

Фестиваль открылся знаменитым фильмом Билли Уайлдера «Некоторые любят погорячее» («В джазе только девушки»).

Специальным гостем церемонии открытия стал известный британский режиссер Питер Гринуэй, который сегодня, 26 мая, представит на фестивале свой фильм «Зет и два нуля». Во время церемонии открытия Гринуэй получил награду за вклад в мировое киноискусство.

Питер Гринуэй

Телеведущая Надежда Матвеева

Кинорежиссер Олесь Санин

Народный артист Украины Алексей Кужельный с супругой Ольгой Таукач

Актриса Лилия Яценко

Актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев с дочерью

Актриса и телеведущая Олеся Жураковская

Киноактеры Вячеслав Довженко и Алексей Тритенко

Танцовщица Алена Шоптенко

Питер Гринуэй и народная артистка Украины Лариса Кадочникова

Генеральный директор Киевского международного кинофестиваля «Молодость» Андрей Халпахчи вручил Питеру Гринуэю «Скифского оленя» за вклад в мировой кинематограф

Напомним, в субботу, 25 мая, были объявлены победители 72-го Каннского международного кинофестиваля.

Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»

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