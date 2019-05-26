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- 20:35 "Теперь шаурма — визитка Киева?": соцсети бурно обсуждают пост Зеленского о столице Украины
"Теперь шаурма — визитка Киева?": соцсети бурно обсуждают пост Зеленского о столице Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в День Киева признался в любви к столице своей страны. Зеленский также признался, что лично для него делает Киев Киевом.
«Это запах цветущих лип и шаурмы у метро. Это субботняя тишина утреннего Подола и неутомимый гул проспекта Победы. Это вид с Владимирской горки, волшебное цветение каштанов и застройки «недоразумения», — рассказал президент.
В сети разгорелись жаркие обсуждения этого заявления президента. Пользователи не согласны с тем, что шаурма стала символом Киева. Тем более, что в 2003 году, когда Зеленский переехал в Киев, возле столичных станций метро не было шаурмы, тогда в тренде были хот-доги.
«Шаурма? Киевская перепичка — вот исторический символ нашей уличной еды. PS А шаурму я люблю есть в Хайфе на Нордау или возле Таханы Мерказит.))», — пишет народный депутат Борислав Береза.
«Живу в столице 6 лет. Крещатик, Майдан, Подол, перепичка, Днепр… А у Зе — шаурма… Может ему иногда с мерседеса выходить надо? Погулять по городу…» — предложил общественный активист Святослав Батов.
«Я понимаю еще „Киевская перепичка“ возле ЦУМа. Но чтобы шаурма — символ Киева? Мы живем точно в одном городе?» — написал журналист Виктор Шлинчак.
«Я так поняла, что теперь вместо котлеты по-киевски у нас шаурма главная визитка города?» — спрашивает пользователь Юлия Кириенко.
Некоторые пользователи с иронией предложили немного изменить герб города, поместив в руку архангела Михаила шаурму.
Как писали «ФАКТЫ», 26 мая столица отмечает День города. По случаю праздника в Киеве был открыт новый пешеходно-велосипедный мост.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?