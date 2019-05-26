Филарет пришел на службу к Епифанию

Украина

Почетный патриарх ПЦУ Филарет посетил праздничное богослужение в день тезоименитства митрополита Киевского и всей Украины Епифания, и они вместе помолились. Об этом говорится на странице патриарха в Facebook.

Сообщается, что литургия состоялась в Свято-Михайловском Златоверхом соборе Киева.

В то же время ТСН сообщает, что Филарет снял патриарший куколь и только молился. Он не служил. Епифаний вышел к людям счастливым. «Это показало сегодня, что все мы едины в праздновании дня небесного покровителя. У нас нет никаких разделений и недоразумений», — заявил митрополит Киевский.

Уже возле машины к Филарету подошел правая рука Вселенского Патриарха митрополит Амфилохий и передает приветствие от Варфоломея: «Я вам передаю привет от Вселенского патриарха. Он вас очень уважает и очень любит».

Филарет нашел в себе силы и тоже едет на уже светское празднование в одном из отелей Киева, где собрался весь епископат. При этом он приветствовал Епифания, обращаясь к нему, как к предстоятелю Церкви и ни слова не сказал о Киевском Патриархате. Он пожелал пронести этот нелегкий крест.

Также отмечается, что накануне патриарх Филарет поздравил митрополита Епифания с праздником приветственным адресом — 25 мая православная церковь чтит память святителя Епифания, епископа Кипрского, который является небесным покровителем митрополита Киевского и всей Украины Епифания.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в пятницу, 24 мая, на заседании Синода Православной церкви Украины не удалось преодолеть противоречия между главой ПЦУ митрополитом Епифанием и почетным патриархом Филаретом, который настаивает на существовании Киевского патриархата и обвиняет Епифания в несоблюдении договоренностей, принятых перед Объединительным собором в декабре 2018 года. После заседания Синода ПЦУ митрополит ПЦУ Епифаний сообщил, что почетный патриарх Филарет 15 декабря единственный не подписал устав, который приняли во время Объединительного собора. В то же время на синоде было решено, что Митрополита Епифания будут поминать на литургии первым, а дальше — правящего архиерея епархии, а Филарета должны теперь поминать после Епифания и только в рамках его епархии — в Киеве.

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