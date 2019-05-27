Девочке не рад: Сергей Лазарев «жестко» прокомментировал сообщение о рождении дочери

Шоу-бизнес

В воскресенье, 26 мая, Telegram-канал «Только никому…» со ссылкой на инсайдера сообщил, что российский певец Сергей Лазарев вновь стал отцом. У артиста якобы родилась дочь, пишет КП.

«Был на премии RU.TV 2019, узнал от коллег, что у Сереги Лазарева родилась дочь. Инфа 100%. Скоро откроют всем», — сообщил источник «Только никому…» широкой публике.

Реакция самого Лазарева на слухи о новом отцовстве и прибавлении в семье не заставила себя ждать. Певец в Stories Instagram опубликовал фото с сыном Никитой, которой крутит пальцем у виска.

«Тут как бы мой сын показывает некоторым», — подписал он снимок, на котором мальчик крутит пальцем у виска.

По словам певца, информация о рождении дочери — бред.

«Хожу, выбираю мясо для шашлыка и тут бах — дочь! А почему бы не двойня? Пресса снова лучше знает что происходит в жизни у артистов! Как люди любят придумывать что-то о моей личной жизни», — отреагировал Сергей.

Поводом для таких слухов послужило то, что пять лет назад Сергей Лазарев впервые стал отцом. Певец два года скрывал появление на свет наследника Никиты. Имя матери наследника Сергей до сих пор держит в тайне, но Филипп Киркоров однажды признался, что Лазарев воспользовался услугами суррогатного материнства.

Чтобы скрыть ребенка певец даже переехал в загородный дом, где его не могли встретить журналисты. В последнее время артист стал часто делиться с фанатами достижениями сына. Так, он не раз отмечал, что в три года малыш научился читать, писать и считать, а в четыре — начал изучать английский язык.

Звездный отец признается, что сейчас очень счастлив. «О рождении сына Никиты хотелось кричать на весь мир, но я прекрасно понимал, что одни люди за меня порадуются, а другие захотят помешать моему счастью», — рассказал Лазарев в одном из интервью.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», недавно Сергей Лазарев вернулся домой из Израиля, куда отправился в середине мая для участия в международном песенном конкурсе «Евровидение — 2019». Артист исполнил там композицию под названием «Scream», и по итогам голосования занял третье место. Победителем ежегодного события стал певец Дункан Лоуренс, который представлял Нидерланды. В тройку лидеров также вошел итальянский исполнитель Mahmood.

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