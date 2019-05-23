“Надоели”: расстроенный Сергей Лазарев прокомментировал пересмотр итогов "Евровидения"

Шоу-бизнес

Российский певец Сергей Лазарев прокомментировал пересчет голосов на конкурсе «Евровидение-2019». Свое мнение он высказал газете «Комсомольская правда».

По его словам, все уже устали от «порядком поднадоевших» манипуляций с голосами жюри.

«Все эти манипуляции с голосами жюри всем порядком поднадоели и все от них устали. Ведь страдают от них в первую очередь артисты», — ответил исполнитель.

Напомним, что в среду, 22 мая, организаторы музыкального конкурса «Евровидение» пересмотрели итоги состязания. Ранее судейская команда от Беларуси раскрыла, за кого голосовала в полуфинале, из-за чего членов жюри от этой страны отстранили за нарушение правил. Позднее было принято решение составить средний балл от страны из резервной «корзины голосования». Именно эти голоса решили пересмотреть организаторы «Евровидения».

Представитель от России Сергей Лазарев получил дополнительный балл. Несмотря на это, он так и остался на третьем месте. Швеция переместилась с шестого на пятое место, на котором была Норвегия. Северная Македония подвинула Азербайджан и заняла седьмое место. Белоруссия поднялась с 25-го на 24 место, обогнав Германию.

Победителем по-прежнему остался певец из Нидерландов Дункан Лоуренс. Изначально он набрал 492 балла, а после пересчета получил еще шесть. На втором месте осталась Италия, чей конкурсант Mahmood получил 472 балла, в то время как первоначальный результат составил 465.

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