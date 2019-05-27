«Сними шляпу»: Варнава возбудила пользователей пикантным фото

Шоу-бизнес

34-летняя участница шоу Comedy Woman Екатерина Варнава, которой СБУ запретила въезд в Украину, разместила откровенный кадр на своей странице в Instagram, чем привела в восторг пользователей, отметивших ее идеальную фигуру, пишет «Дни.ру».

На фотографии артистка позирует на оранжевом фоне в обуви на высоком каблуке. Звезда прикрывает обнаженное тело большой соломенной шляпой.

«Солнечный круг. Небо вокруг. Это рисунок мальчишки. Нарисовал… Угадай, кто?», — подписала пикантный снимок артистка.

Многие пользователи принялись расхваливать стройные ноги знаменитости. «Фото — огонь!», «Красиво и эстетично», «Ножки очень длинные», «Тело в шляпе!», «Всегда приятно читать ваш блог и смотреть ваши фото «без пафоса», «Какая вы классная!», — рассыпались в комплиментах подписчики.

Некоторые поклонники попросили знаменитость убрать большой головной убор. «Шляпа здесь лишняя», «Вот бы она уронила шляпу!», «Сними ее!», — обратились к артистке комментаторы. Сама звезда с удовольствием принимала восторженные отзывы.

Как известно, Катя любит делиться с подписчиками провокационными снимками. На одной из последних фотографий Екатерина Варнава лежит на полу у кресла, задрав ноги в туфлях на высокой шпильке. «В ожидании прекрасного…» — подписала фото звезда. Тогда многие поклонники не оценили замысел артистки и назвали кадр вульгарным.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Екатерина Варнава шокировала поклонников своей выходкой. На своей странице в инстаграме креативный продюсер Comedy Woman Наталья Еприкян опубликовала довольно неожиданную фотографию. На ней звезда шоу позирует в пижаме с армянским алфавитом, тогда как неизвестная девушка трогает ее сзади прямо за промежность.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter