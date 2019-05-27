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Быстрее самолета: в Китае представили поезд, который может развивать скорость до 600 км/ч (фото)

В Китае представили прототип высокоскоростного поезда на магнитной подушке с пятью вагонами. По технической информации, которую раскрыли инженеры компании «Циндао Сыфан», он способен развивать скорость до 600 километров в час, пишет CNN.

Прототип будут использовать для тестов систем магнитной левитации (маглев).

«Сейчас прототип достиг статической левитации и находится в хорошем состоянии», — отметил руководитель научно-исследовательской группы и заместитель главного инженера вагоностроительной компании «Циндао Сыфан» Дин Саньсаня.

По его словам, прототип позволит проверить ключевые технологии и основные компоненты высокоскоростной системы маглев — поезда, который удерживается над дорожным полотном и движется силой электромагнитного поля.

Разработанный государственной корпорацией «Китайский железнодорожный подвижной состав» — крупнейшим в мире поставщиком железнодорожного транзитного оборудования — поезд должен быть запущен в промышленное производство в 2021 году, после всесторонних испытаний.

«Возьмем путь Пекин — Шанхай в качестве примера — для путешествия на самолете вам потребуется около 4,5 часов, около 5,5 часов на высокоскоростном поезде и около 3,5 часов на нашем поезде», — сказал заместитель главного инженера Динг Сансан, руководитель группы исследований. «Этот поезд позволит упростить туристические передвижения по стране».

После почти трех лет технических исследований, Динг отметил, что команда разработала легкий и высокопрочный кузов, который закладывает техническую основу для разработки пяти комплектов технических прототипов магнитопроводов.

Первой в мире действующей железнодорожной линией на магнитной подушке стала трасса в Шанхае, которая в 2004 году соединила международный аэропорт «Пудун» со станцией метро «Лунъянлу». Максимальная скорость поезда — 431 км/ч.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во Франции строят летающий поезд. В частности, компания Akka Techonologies представила проект гибрида самолета и поезда «Link & Fly». По габаритам самолет сравним с Airbus A320. Размах крыльев воздушного судна составляет 49 метров, длина — 34 метра, высота — 8 метров. Летательный аппарат вмещает 160 пассажиров. Разработчики надеются, что их вид транспорта поможет разгрузить крупные трассы. Одно из преимуществ гибрида в том, что пассажирам не придется самостоятельно добираться в город из аэропортов, которые часто находятся на окраине или в другом населенном пункте.

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