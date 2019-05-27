Украина

Выпили и звонили: Коломойский рассказал, как он с Зеленским троллил Вакарчука

Олигарх Игорь Коломойский, которого связывают с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским, в интервью «Украинской правде» рассказал, как в начале 2017 года он и будущий шестой президент звонили лидеру группы «Океан Эльзы» Святославу Вакарчуку и с иронией спрашивали его о намерениях участвовать в президентской гонке.

По словам бизнесмена, тогда в СМИ прошла информация о якобы желании певца снова начать политическую карьеру и пойти на президентские выборы.

И его с Зеленским телефонный звонок во время совместного отмечания окончание финансового года был, как сказал Коломойский, «легким троллингом».

Олигарх признал, что они выпили и позвонили Вакарчуку.

«А Зеленский тогда еще ничего не объявлял, никуда не собирался. Ну так, в кулуарах — что если пойдет Вакарчук, то пойдет и Зеленский… Ну позвонили Вакарчуку, он был сонный, было поздно уже. Мы его спрашиваем: „Ты поддерживаешь Зеленского?“ Я думаю, у него лицо было, как будто он лягушку съел. Это было для него неожиданно, и он совершенно в этом направлении не думал», — сказал Коломойский, отметив, что потом был второй подобный звонок Зеленского фронтмену «Океана Эльзы».

Бизнесмен добавил, что Зеленский задумался об участии в выборах главы государства за одну-две недели до звонка Вакарчуку.

Как сообщали «ФАКТЫ», бизнесмен Игорь Коломойский, который предрек президенту снижение рейтинга в случае продолжения сотрудничества с МВФ, заявил, что на выборах Владимира Зеленского поддержали почти все украинские олигархи.

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