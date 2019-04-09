Украина

Бьет в цель за 280 км: в Украине раскрыли характеристики нового комплекса крылатых ракет "Нептун" (фото)

В сети показали яркие фото нового комплекса крылатых ракет «Нептун», очередные заводские испытания которого прошли недавно в Украине. Вооружение предназначено для уничтожения различного типа кораблей противника.

«РК-360МЦ — комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой Р-360. Комплекс предназначен для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов, и береговых радиоконтрастных целей в простых и сложных метеорологических условиях, в любое время суток и года, при активном огневом и радиоэлектронном противодействии противника», — написал в социальных сетях руководитель Defense Express Сергей Згурец.

По словам военного эксперта, комплекс «Нептун» имеет следующие характеристики:

Дальность стрельбы от 7 до 280 км.

Удаленность стартовой позиции от береговой полосы — не более 25 км.

Максимальное количество ракет Р-360 в одном залпе — 24 единицы.

Интервал пуска в залпе — от 3 до 5 сек.

Время развертывания комплекса на новой позиции — до 15 минут.

Запас движения комплекса по суше — до 1000 км.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине успешно прошли полевые испытания контрбатарейного радара 1Л220УК. Радар «видит» снаряды противника, а мощная цифровая система «строит» траектории их полетов. Это позволит в разы повысить эффективность ведения боевых действий и за минимальное время уничтожать вражескую артиллерию

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