- 16:46 Сихийное бедствие в Закарпатье: Минобороны просят отсрочить призыв в армию для местных юношей
- 16:37 На новом киевском мосту продолжают трескаться стекла
- 16:34 Украина – Катар: где смотреть онлайн матч ЧМ-2019 в Польше
- 16:32 Перенос даты запуска нового рынка электроэнергии нецелесообразен, — Энергоатом
- 16:13 Профсоюз работников энергетики призвал Кабмин не откладывать энергореформу
- 16:12 На Зеленского подали в суд за отмену указа Порошенко
- 16:07 В России псих напал с ножом на сотрудников газеты из-за отказа опубликовать его статью: много раненых
- 16:07 Полиция не знает о сбежавших из Одесской колонии заключенных
- 15:50 Известный телеведущий подает в суд на МАУ: в чем причина
- 15:46 У Зеленского рассказали, почему в здании на Банковой плохо работается
Сихийное бедствие в Закарпатье: Минобороны просят отсрочить призыв в армию для местных юношей
В Закарпатье просят Министерство обороны Украины отсрочить призыв на срочную службу, который начался в апреле текущего года, для юношей из пострадавших от паводка районов.
«Люди только что пережили стихийное бедствие, сейчас им нужно восстанавливать поврежденное хозяйство, — объясняет такую просьбу и.о. председателя ОГА Ярослав Галас. — Судя по предыдущему опыту, компенсация за нанесенный ущерб из резервного фонда госбюджета будет выделяться только для объектов инфраструктуры, социальной сферы, образования, медицины
По словам руководителя облгосадминистрации, солдаты-срочники к боевым действиям на Донбассе не привлекаются, поэтому отсрочка их призыва не повлияет на обороноспособность страны.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Закарпатье и Прикарпатье стихия задела 94 населенных пункта, было подтоплено более 1800 жилых домов, повреждено 14 км берегоукреплений и более 950 зданий и сооружений.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...