Украина

Сихийное бедствие в Закарпатье: Минобороны просят отсрочить призыв в армию для местных юношей

В Закарпатье просят Министерство обороны Украины отсрочить призыв на срочную службу, который начался в апреле текущего года, для юношей из пострадавших от паводка районов.

«Люди только что пережили стихийное бедствие, сейчас им нужно восстанавливать поврежденное хозяйство, — объясняет такую просьбу и.о. председателя ОГА Ярослав Галас. — Судя по предыдущему опыту, компенсация за нанесенный ущерб из резервного фонда госбюджета будет выделяться только для объектов инфраструктуры, социальной сферы, образования, медицины и т. д. Пострадавшим гражданам придется рассчитывать в основном на себя».

По словам руководителя облгосадминистрации, солдаты-срочники к боевым действиям на Донбассе не привлекаются, поэтому отсрочка их призыва не повлияет на обороноспособность страны.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Закарпатье и Прикарпатье стихия задела 94 населенных пункта, было подтоплено более 1800 жилых домов, повреждено 14 км берегоукреплений и более 950 зданий и сооружений.



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