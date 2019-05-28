В России задумали сместить главаря боевиков "ДНР" Пушилина

Украина

ФСБ России пытается полностью получить контроль над оккупированными районами Донбасса, ослабив позиции помощника президента РФ Владислава Суркова и его ставленника — главаря донецких боевиков Дениса Пушилина.

Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Украины Дмитрий Тымчук. «Параллельно с запуском информационной кампании относительно смены куратора „ЛДНР“ (Суркова на Михаила Бабича) и подачи Сурковым заявления об отставке в связи с (формулировки в ходе информкампании) „провалом его деятельности на украинском направлении“ и „недовольством Владимира Путина“ (в вариации — „в связи с тяжёлой болезнью“), также проводится комплекс мероприятий в социально-экономической сфере», — пишет на своей страничке в соцсетях парламентарий.

По данным группы «ИС», генерал-полковник ФСБ Сергей Беседа (главный куратор «ЛДНР» от Лубянки) дал указание руководству «Внешторгсервиса» (формально принадлежит беглому олигарху Сергею Курченко, но главные бенефициары — генерал-полковник ФСБ Чемезов и генерал-полковник ФСБ Беседа) не осуществлять или задерживать выплаты в «республиканский бюджет» для формирования его дефицита.

«По мнению лубянских инициаторов комбинации, такие шаги должны уже в летний период привести социально-экономическим потрясениям (прекращение выплаты зарплат и соцвыплат, а также недофинансирование других социальных статей бюджета) и, соответственно, к критическому недовольству деятельностью Пушилина и его команды. Что, в свою очередь, даст основания для их смещения и назначения подконтрольных Лубянке людей», — сообщает Дмитрий Тымчук.

По его словам, таким образом ФСБ хочет получить полный экономический и политических контроль над оккупированными территориями, оттеснив других игроков (ГРУ), с дальним прицелом на «автономию Донбасса», которую хотят навязать Украине в Кремле, в том числе, и через пророссийские силы в нашей стране.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во время визита в Донецк Владислав Сурков объяснял главарям боевиков новую схему управления ими. Так, он заявил, что кураторами Донецка и Луганска будут экс-посол РФ в Беларуси Михаил Бабич и замглавы российского правительства Дмитрий Козак.

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