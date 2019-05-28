Легкий рецепт нового модного десерта – краффина: вкусно и красиво (фото)

Стиль жизни

Пальчики оближешь

Кто хоть раз пробовал краффин, не скрывает восхищения. От одного его вида получаешь эстетическое наслаждение. А какой нежный вкус! Краффин — гибрид круассана и маффина. Авторство краффина принадлежит австралийскому кулинару Кейт Рейд. Новый десерт появился в одной из кондитерских Мельбурна. Сегодня краффин очень популярен во всем мире. Рассказывают, что в одной американской пекарне эти десерты делали такими вкусными, что однажды ночью она была ограблена. При этом дорогостоящее оборудование никто не тронул, пропали лишь рецепты краффинов. Сегодня лакомство популярно и в Украине. А приготовить десерт, оказывается, несложно и в домашних условиях. О том, как это сделать, «ФАКТАМ» рассказала кондитер из Чернигова Елена Зиберт. Ранее «ФАКТЫ» публиковали рецепт изысканного лимонного десерта от знаменитого французского повара, а также рассказывали о новых трендах в тортах.

«Краффины лучше употреблять с чаем или кофе»

— Краффин изготавливается из слоеного теста, как круассан, а по форме напоминает маффин, — рассказывает Елена Зиберт. — Это очень вкусное лакомство.

— Как вы впервые узнали о нем?

— Увидела в сети красивые фото краффинов накануне Пасхи. Попробовала сделать их из теста для куличей. Как потом оказалось, мои краффины отличались по вкусу от настоящих. А потом я решила сделать десерт по классическому рецепту. Мои дети были в восторге!

— Можно приготовить краффины в домашних условиях?

— С удовольствием поделюсь рецептом. Испечь такой десерт несложно.

Краффины Для приготовления 12 краффинов понадобится 400 граммов муки, 70 граммов сахара, половина чайной ложки соли, 180 миллилитров молока (30 +150), один желток, 30 граммов растительного масла, семь граммов сухих дрожжей. Для смазывания форм приготовьте 15 граммов сливочного масла. Для прослаивания —

165 граммов сливочного масла. Дрожжи добавляем в емкость с 30 миллилитрами теплого молока. Минут десять ждем, пока они растворятся. Смешиваем сахар, соль, растительное масло, оставшиеся 150 миллилитров теплого молока, желток, растворившиеся дрожжи и постепенно вводим муку. Тесто должно получиться средней консистенции по мягкости, упругое. Оно не должно липнуть к рукам и столу. Накрываем и ставим в теплое место, пока не увеличится в два раза (примерно на полтора часа). Затем смазываем формы сливочным маслом, а тесто еще раз тщательно вымешиваем и делим на шесть одинаковых частей. С одной начинаем работать, остальные накрываем. Раскатываем этот кусочек теста настолько тонко, насколько возможно (приблизительно 60 на 17 сантиметров), потом обильно смазываем всю поверхность сливочным маслом (оно должно быть комнатной температуры). Формируем рулетик. Затем его слегка растягиваем и аккуратно разрезаем вдоль. Получаются две слоистые полоски. Каждую сворачиваем «улиткой» слоистой частью наружу и помещаем в формочку для маффина. Так поступаем и с остальными частями теста. Снова накрываем и даем час на расслойку, затем выпекаем 20 минут при 180 градусах. Перед подачей декорировать сахарной пудрой.

— Имеет ли значение жирность молока?

— Не думаю, тем более что в оригинальном рецепте вместо молока используется вода. Я же обычно применяю домашнее молоко.

— Чем можно дополнить краффины?

— Чтобы разнообразить вкус, можно поверх масла добавить корицу с сахаром, дробленые орехи или сухофрукты, но даже без всего этого краффины очень вкусные. Слои легко расслаиваются, превосходна хрустящая корочка…

— Стоит ли добавить в десерт свежие ягоды?

— Ими можно декорировать выпечку только сверху. В начинке свежие ягоды отдадут много сока. В этом случае можно использовать приваренные ягоды или по тесту полить струйкой густой сироп поверх масла.

Краффин изготавливается из слоеного теста, как круассан, а по форме напоминает маффин

— Как облегчить вынимание краффинов из форм?

— Предварительно смазываю их сливочным маслом и присыпаю мукой.

— Десерт едят теплым или холодным?

— Несомненно, теплое лакомство вкуснее. Но, например, краффин с соленой карамелью и фундуком вкусный даже холодный.

— Могут ли краффины быть несладкими?

— Конечно. Сахара можно добавить минимально. Это дело вкуса.

— С какими напитками лучше всего употреблять лакомство?

— С чаем или кофе. Но сразу могу сказать, что когда краффины пора вынимать из духовки, лучше, чтобы чай уже был готов. Иначе так без напитка ваши домочадцы все и съедят без остатка.

«Осваиваю технологию приготовления синнабонов — популярных булочек с корицей»

— Как лучше хранить краффины и можно ли их разогревать в микроволновке?

— Разогреть в микроволновой печи можно, но делать это нужно быстро. А хранить краффины не стоит. Этот десерт вкусный, пока свежий. Готовить краффины советую непосредственно к чаепитию или приходу гостей.

— Расскажите, как вы стали кондитером?

— У меня три образования — тренер, учитель младших классов и психолог. Пять лет я проработала в спортивной школе тренером по легкой атлетике. А после рождения третьего ребенка поняла, что с детьми хватает работы и дома. Мое увлечение кондитерским искусством началось с создания пряничных домиков. Обнаружила, что это занятие приносит мне удовольствие. Пряничные домики стали пользоваться большой популярностью. И не только в Украине, но и за рубежом. Накануне новогодне-рождественских праздников мои домики разъехались в Польшу, Германию, Италию, Испанию, Грецию, Австралию… Я даже стала делать сказочные улицы с домиками, в которых в окошках светится свет. В свободное время тестирую рецепты и совершенствую их. Люблю создавать вкусные и красивые десерты, а потом их фотографировать.

Пряничные домики со светящимися окошками вызывают восторг у детей и взрослых

— Как вам удается, делая такие вкусности, оставаться в прекрасной форме?

— Раньше бегала — я кандидат в мастера спорта по легкой атлетике. После травмы колена стала много ходить — от восьми до двенадцати километров в день пять раз в неделю. Вкусное не пеку для семьи каждый день, чтобы не было соблазнов. Овощи, фрукты, злаки, йогурты — наш обычный рацион. Если хочется чего-то вкусного, лучше съесть, но не слишком много. И, конечно, нужно много двигаться, не важно, что это: танцы, плавание или ходьба…

— В вашей жизни случались чудеса?

— Чудесные истории происходят с пряничными домиками. Многие, видя их, не верят, что они съедобные и спрашивают: «Это можно есть? И цветочки? И окошки?» Когда темно и внутрь поместить зажженный фонарик, такое ощущение, будто в доме зажгли свет.

Елена Зиберт: «Люблю создавать вкусные и красивые десерты»

— Правда, что вы можете воспроизвести из пряничного теста практически любое здание?

— Для одной из известных в мире компаний, производящей компьютеры, мне заказали замок в рокерском стиле. Это было очень интересно. Дополнял композицию снеговик-рокер в цепях. Замок был украшен логотипом компании и развешенными гитарами. А для Посольства Королевства Норвегии я воссоздала фрагмент улицы Ставангера с цветными домами. В каждом были мармеладные окна.

— Что вас вдохновляет на творчество?

— Когда вижу интересный дом или иллюстрацию, иногда, как по щелчку, возникает желание создать что-то особенное, такое, чего раньше никто не делал. И если эта мысль возникла, то рано или поздно появляется такой дом, замок или избушка. Поэтому хочу пожелать читателям «ФАКТОВ», чтобы они всегда шли навстречу своей мечте, и тогда, очень и очень возможно, встреча состоится!

— Над чем вы работаете сегодня?

— Осваиваю технологию приготовления синнабонов — популярных булочек с корицей.

Ранее о новых трендах в свадебных тортах «ФАКТАМ» рассказала известный израильский кондитер Людмила Гоцко.

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