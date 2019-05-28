Кладбище разрослось до неприличных размеров: Прилепин рассказал об огромных потерях боевиков «ДНР»

Украина

Потери боевиков на оккупированном Донбассе стали гораздо больше, чем были в начале конфликта летом 2014 года. Об этом рассказал бывший замполит «ДНР» российский писатель Захар Прилепин, воевавший в рядах боевиков так называемой «Донецкой народной республики», а когда война «перестала вдохновлять», сбежавший в Россию.

По словам российского писателя, в мае этого года кладбище в Донецке стремительно разрослось. Интенсивность обстрелов и количество потерь боевиков — как в самые тяжелые месяцы войны. В том батальоне, где он воевал, за последние месяцы очень много погибших.

«Стоят друг напротив друга и стреляют. Это какая-то дурная бесконечность. Потери большие, больше, чем в 2014. Тогда этому все удивлялись и поражались, потому что это были первые потери. Кладбище в Донецке разрослось до неприличных размеров», — заявил экс-боевик.

Скандально известный Прилепин продолжает делиться своими впечатлениями о «защите русского мира». После «командировки» в Донецк он издал роман-фантасмагорию «Некоторые не попадут в ад», в котором рассказал о российских генералах и «ихтамнетах», воевавших на Донбассе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Москве во МХАТе, где заместителем художественного руководителя сейчас работает Захар Прилепин, на днях прошла презентация его книги об убитом главаре «ДНР» Александре Захарченко. Во время презентации сцена знаменитого театра была уставлена фотографиями разрушенного Донецка и портретами экс-«руководителя» так называемой «республики».

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