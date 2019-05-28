Украина

В России нашли новый предлог, чтобы не отпускать пленных украинских моряков

В России не торопятся выполнять решение Международного трибунала ООН по морскому праву (Гамбург, Германия), потребовавшего немедленного освобождения украинских моряков — членов экипажей катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», захваченных у берегов Крыма.

Так, российские массмедиа, ссылаясь на слова главы Совфеда Валентины Матвиенко, пишут, что Россия не освободит украинских военнопленных, пока идет следствие. Матвиенко заявила, что моряков не опустят, как бы на Россию «не давили». Ранее такую же позицию озвучивал и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, заявляя о необходимости судебного процесса в связи с «нарушением закона о границе».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в МИД России заявляли, что Морской трибунал не вправе разбирать случившееся в Черном море 25 ноября 2018 года — мол, это не его юрисдикция.

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