- 14:41 Умер основатель Human Rights Watch Роберт Бернштейн
- 14:20 В России нашли новый предлог, чтобы не отпускать пленных украинских моряков
- 14:20 Кладбище разрослось до неприличных размеров: Прилепин рассказал об огромных потерях боевиков «ДНР»
- 14:10 Где смотреть онлайн «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: расписание трансляций финала Лиги чемпионов
- 14:08 Стало известно, в какую страну первым делом может полететь Зеленский
- 14:01 В Одессе подозреваемого в зверском убийстве и сожжении женщины «вернули» в СИЗО
- 14:00 Блокируя «зеленые» тарифы для домашних солнечных электростанций, в Раде пытаются отсрочить энергореформу, — народный депутат
- 13:56 В Киеве студент упал с высотки и погиб
- 13:43 Вакарчук рассказал, с кем готов объединиться для участия в выборах
- 13:36 Потеряет ли Украина миллиарды долларов из-за смены собственника газотранспортной системы
В России нашли новый предлог, чтобы не отпускать пленных украинских моряков
В России не торопятся выполнять решение Международного трибунала ООН по морскому праву (Гамбург, Германия), потребовавшего немедленного освобождения украинских моряков — членов экипажей катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу», захваченных у берегов Крыма.
Так, российские массмедиа, ссылаясь на слова главы Совфеда Валентины Матвиенко, пишут, что Россия не освободит украинских военнопленных, пока идет следствие. Матвиенко заявила, что моряков не опустят, как бы на Россию «не давили». Ранее такую же позицию озвучивал и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, заявляя о необходимости судебного процесса в связи с «нарушением закона о границе».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в МИД России заявляли, что Морской трибунал не вправе разбирать случившееся в Черном море 25 ноября 2018 года — мол, это не его юрисдикция.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...