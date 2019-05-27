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Мир

Песков о судьбе задержанных украинских моряков: «Решит суд»

9:59 27 мая 2019 10
Дмитрий Песков
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков заявил, что позиция Кремля в отношении освобождения задержанных в Керченском проливе украинских моряков не изменилась. Это пресс-секретарь Владимира Путина заявил изданию «Ведомости», комментируя решение Международного трибунала ООН по морскому праву, который ранее потребовал от России освободить моряков.

«Позиция не может измениться. Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе и состояться суд», — сказал Песков.

Конфликт в Керченском проливе произошел 25 ноября. Российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины, которые следовали через пролив, обвинив их в незаконном пересечении границы. Все 24 моряка с них были задержаны и арестованы. Украина считает арестованных моряков военнопленными.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Волкер отреагировал на требование международного трибунала освободить украинских моряков.

Читайте также: Стало известно, что грозит России в случае отказа освободить украинских моряков по требованию международного трибунала.

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