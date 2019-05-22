Саакашвили подал Зеленскому прошение о возвращении украинского гражданства

Украина

Адвокат экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал в администрацию президента Украины Владимира Зеленского письмо Саакашвили с просьбой вернуть ему гражданство Украины. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Все юристы утверждают, что лишение меня украинского гражданства незаконно, так как по Конституции Украины нельзя лишить гражданства гражданина Украины, а по международному праву нельзя оставлять человека вообще без гражданства», — говорится в письме Саакашвили, переданном его адвокатом в АП 22 мая.

При этом Саакашвили отметил, что ему не нужны «никакие должности и преференции».

Также Саакашвили указал, что если у Зеленского даже есть какие-либо сомнения о целесообразности возвращать ему гражданство Украины, президент может дать распоряжение главе Государственной пограничной службы о том, что Саакашвили имеет право въехать в Украину, чтобы самому защитить свои права в суде.

Напомним, что в июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США. 10 сентября 2017 года Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями. 22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.

12 февраля 2018 года Саакашвили был задержан в ресторане в центре Киева недалеко от офиса своей партии «Рух новых сил», после чего доставлен в аэропорт «Борисполь» и отправлен на самолете в Польшу. В МВД Украины пояснили, что в соответствии с уже принятыми судебными решениями Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с «соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушая отечественное законодательство».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Михеил Саакашвили заявил, что готов вернуться в Украину. Об этом он сказал в своем видеообращении. При этом он говорил о том, что по отношению к нему нарушена справедливость, что он соскучился по Украине, своим друзьям и близким, и считает Украину своим вторым домом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter