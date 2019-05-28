Могли и послать друг друга: с чего начиналась история любви Потапа и Насти (фото, видео)

Шоу-бизнес

Даже после свадьбы Потап и Настя Каменских, чей служебный роман длился несколько лет, не комментируют свои отношения. Они и свадьбу до последнего держали в секрете. А когда факт уже свершился, заявили о своих чувствах и взяли паузу — пара наслаждается медовым месяцем на турецком курорте.

Предлагаем вспомнить, как начинались и развивались отношения звездной пары.

Потап и Настя Каменских познакомились 13 лет назад, когда продюсер искал вокалистку для записи своего трека. Друг посоветовал обратить внимание на Настю.

«Он никак не мог ее раскрутить, вот и предложил мне записать с ней песню. Мы встретились, я посмотрел на Настю, и она мне сразу не понравилась. Я отказался с ней что-нибудь делать и продолжил поиски», — рассказывал Потап в интервью Woman.ru.

Но потом Алексей Потапенко все же обратил внимание на яркую внешность и талант молодой певицы и предложил ей сотрудничество. Первая совместная композиция «Без любви» принесла неожиданный успех, песня вмиг стала хитом на просторах СНГ. С этого и началась история дуэта «Потап и Настя».

В 2007 году парочка победила на конкурсе «Пять звезд» в Сочи, их популярность разлетелась, как вирус. «Потап и Настя» выпускали хит за хитом, давали иногда по два концерта в день, месяцами работая без выходных.

Лидером в коллективе, конечно, был Потап. Настя мечтала о сольной карьере и не скрывала этого. Атмосфера в коллективе порой была накаленной.

«Мы выпускали песни, которые становились хитами. А наши отношения становились все хуже и хуже. Это такой парадокс. Первые три года, чем больше мы ссорились, тем популярнее становились», — признавались Потап и Настя.

В то время между ними иногда просто летали молнили, это можно было заметить и на репетициях. Порой доходило до того, что они месяцами могли не разговаривать друг с другом.

«У Насти очень крепкий характер, она не слушает никого. Мы всегда ссорились», — подтвердил Потап Кате Осадчей в программе «Светская жизнь».

«Мы оба заводимся от плохого настроения. Отношения не всегда нормальные, бывают и срывы. Поэтому иногда приходилось и посылать друг друга. Как-то полтора месяца мы выступали каждый день на одной сцене, потом после концерта садились в разные машины, уезжали в разные гостиницы», — раскрыла подробности их отношений Настя.

Поклонники обожали яркий дуэт и давно поженили Потапа и Настю, отказываясь верить в то, что на самом деле он женат на Ирине Горовой, которая в 2008 году родила ему сына Андрея.

Чем популярней становилась группа, тем чаще стали появляться слухи о служебном романе Потапа и Насти. Сенсацией стали фото и видео парочки во время совместного отдыха на Кубе. Молодых людей, очень похожих на продюсера и певицу, сняли туристы. Парочка, держась за руки, прогуливалась по пляжу, целовалась и не скрывала своих чувств. Тогда Потап и Настя категорически опровергали свои отношения. Поддержала мужа и Ирина Горовая, заявив, что больше удивилась бы, если Алексей целовался с парнем.

А Каменских тогда рассказывала, что любит отдыхать одна и во время отпуска создавать новые песни. Но эти аргументы выглядели не очень убедительно. С тех пор слухи о служебном романе только усиливались. Никакие опровержения, совместные фотосессии и интервью Потапа с женой уже не могли скрывать очевидного.

Позже выяснилось, что на самом деле Алексей с Ириной пять лет скрывали развод, демонстрируя на публике гармоничную пару. И сейчас они сохранили дружеские отношения, вместе ведут бизнес и воспитывают сына.

Популярность дуэта «Потап и Настя» с годами все набирала обороты. В 2016 году они отправились в большой гастрольный тур по Украине в честь 10-летия группы, а через год шокировали поклонников, заявив о распаде коллектива. Тогда музыканты сказали, что «ставят дуэт на паузу». Это спровоцировало новую волну слухов. «Каменских беременна», — предположили СМИ и ожидали звездной свадьбы. Тем более, на безымянном пальчике Насти появилось кольцо, похоже на обручальное.

Но нет. Артисты продолжали хранить молчание по поводу личной жизни. В то же время Настя вышла из продюсерской компании Потапа и занялась сольной карьерой под именем NK. И не без его помощи.

Они вместе ездили в США, где работали над новыми песнями Насти. Парочку часто замечали на отдыхе, публичных мероприятиях и вечеринках у друзей. Потап и Настя занялись здоровым образом жизни, вместе посещали тренировки в зале и совершали утренние пробежки. В целом они похудели вместе почти на 50 килограммов!

В интервью Настя все чаще говорила о том, что мечтает о детях. Она признавалась, что влюблена и счастлива, но имя своего избранника не называла.

Даже когда в СМИ появилась информация о свадьбе и в распоряжение журналистов попали зашифрованные пригласительные, парочка держала интригу. Все точки расставили только в день свадьбы — перед церемонией Потап выпустил романтичный клип «Константа», в котором признался Насте в любви и показал свадьбу.

Пышное торжество состоялось в загородном ресторане под Киевом. Потап и Настя, которые уже несколько лет вместе, выглядели, словно они только влюбились, их глаза светились от счастья. Первый танец и песня молодоженов растрогали звездных гостей.

О своих дальнейших планах молодые супруги пока не распространяются. Лишь делятся горячими фото с медового месяца, куда отправились на частном самолете.

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