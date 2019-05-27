Андрей Данилко раскрыл подробности свадьбы Потапа и Насти Каменских

Шоу-бизнес

Долгожданная свадьба Потапа и Насти Каменских отгремела 23 мая в загородном ресторане под Киевом в режиме строгой секретности. Журналистов на закрытое торжество не пустили. Некоторые звездные гости показали фото и видео свадьбы в сети. А Оля Полякова даже устроила прямую трансляцию.

Пока молодожены наслаждаются романтичным медовым месяцем, в сети продолжают смаковать подробности свадьбы и обсуждают роман Потапа и Насти, которые умудрились долгие годы скрывать свои отношения.

Тайну немного приоткрыл друг и коллега пары Андрей Данилко, с которым Каменских вместе были судьями шоу «Х-Фактор». Он рассказал, что давно подозревал, что Настя и Потап — таки пара.

«Я чувствовал, что между ними есть контакт, искра, когда только познакомился. Была программа „Дом радости“, где моя Сердючка с мамой принимали звездных гостей, и вот они пришли в один из выпусков в 2008 году, и я сразу все понял», — рассказал Данилко изданию «СтарХит».

В разгар вечера гости зажигали под хиты Верки Сердючки. «Свадьба получилась такая… платежеспособная. Появление Верки было желанием Насти. Да и это уже скорее традиция: на нормальной тусовке должна петь Сердючка — не двойник какой-то. Конечно, никогда бы не взял с них деньги. Тут даже дело не в подарке, а в том, что люди ищут эмоции, хорошее настроение», — признался Данилко. Он также рассказал, что Настя давно мечтает о детях. Об этом она говорила ему, когда им удавалось поболтать в гримерке в паузах между съемками.

«Любая девочка этого хочет. Когда мы в перерывах между съемками болтали, Настя говорила, что ей хочется деток. И это естественное желание. Не всегда получается совмещать нормальную жизнь и успешную карьеру. Надеюсь, ребята смогут», — предположил артист.

Напомним, Потап и Настя Каменских отправились в медовый месяц на частном самолете. Молодожены отдыхают в Турции и показали горячие пляжные фото.

Ранее «ФАКТЫ» также писали о том, как прошла звезда звездная свадьба и кто из гостей поздравил молодых. После свадьбы поклонники Насти заподозрили ее в беременности.

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