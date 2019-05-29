Мужчины, которые стремятся к идеальной внешности ради привлечения женщин, рискуют стать бесплодными

Здоровье

Ученые выявили интересный парадокс: мужчины, прилагающие значительные усилия к тому, чтобы выглядеть привлекательнее в глазах женщин, рискуют оказаться бесплодными. Парадокс получил название Моссман-Пейси — по имени ученых, которые его описали.

Как сообщает BBC, употребление стероидов для поддержания атлетической фигуры, а также средств против облысения может негативно повлиять на способность к зачатию.

«Я заметил, что некоторые мужчины, которые имеют жалобы на репродуктивную функцию, были здоровенными, накачанными парнями. Они хотят выглядеть по-настоящему огромными. Выглядеть, как венец эволюции. Но на самом деле загоняют себя в эволюционный тупик, так как число живых сперматозоидов у них приближено к нулю», — говорит доктор Джеймс Моссман из Университета Брауна в США.

«Ирония заключается в том, что мужчины ходят в тренажерный зал ради эффектной внешности. Для большинства из них целью этого является привлечение женщина. А на деле их способность к зачатию лишь снижается», — добавляет профессор Аллан Пейси из университета Шеффилда.

Анаболические стероиды, которые используются для наращивания мышц, имитируют действие гормона тестостерона в организме. Они воздействуют на гипофиз, создавая впечатление, что семенные железы работают слишком интенсивно. В итоге гипофиз снижает выработку гормонов, активно участвующих в выработке спермы.

То же самое отмечается при использовании лекарств для борьбы с облысением. Так, препарат финастерид помогает сохранить волосы, но побочные последствия его применения включают импотенцию и снижение фертильности.

«Я сказал бы, что, вероятно, до 90% мужчин, которые принимают стероиды, становятся стерильными — больше, чем вы могли бы подумать. С лекарствами от облысение дело обстоит не так плохо, но они приобретают популярность, поэтому эта проблема обостряется», говорит Пейси.

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