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Партия Саакашвили пойдет на выборы в Раду
На внеочередные выборы в Верховную Раду, которые назначены на 21 июля, пойдет и партия экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, которому указом президента вернули гражданство Украины.
Об участии «Руха новых сил Михеила Саакашвили» в избирательной кампании заявил в интервью «Апострофу» экс-замгенпрокурора Украины Давид Сакварелидзе. Он заявил, что их политическая сила имеет право на участие в выборах и будет «отстаивать свою философию и проекты».
Заявив о поддержке досрочных выборов, Сакварелидзе сказал, что действующий парламент «нелегитимен четыре года». При этом он поддержал возвращение в страну Саакашвили, поскольку участие политической силы в выборах, по словам Давида Сакварелидзе, является «обязанностью и ответственностью» перед избирателями.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Михеил Саакашвили показал удостоверение личности для возвращения в Украину.
Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что по-прежнему считает Саакашвили предателем, получавшим деньги от беглого олигарха Сергея Курченко и содействующим преступной группировке.
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