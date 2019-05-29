Партия Саакашвили пойдет на выборы в Раду

Политика

На внеочередные выборы в Верховную Раду, которые назначены на 21 июля, пойдет и партия экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, которому указом президента вернули гражданство Украины.

Об участии «Руха новых сил Михеила Саакашвили» в избирательной кампании заявил в интервью «Апострофу» экс-замгенпрокурора Украины Давид Сакварелидзе. Он заявил, что их политическая сила имеет право на участие в выборах и будет «отстаивать свою философию и проекты».

Заявив о поддержке досрочных выборов, Сакварелидзе сказал, что действующий парламент «нелегитимен четыре года». При этом он поддержал возвращение в страну Саакашвили, поскольку участие политической силы в выборах, по словам Давида Сакварелидзе, является «обязанностью и ответственностью» перед избирателями.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Михеил Саакашвили показал удостоверение личности для возвращения в Украину.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что по-прежнему считает Саакашвили предателем, получавшим деньги от беглого олигарха Сергея Курченко и содействующим преступной группировке.

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