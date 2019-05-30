В сети появился снимок, как глава АП Богдан ставит «рожки» президенту Зеленскому

Украина

В сети появилось фотография, на которой глава администрации президента Андрей Богдан ставит «рожки» президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом пишет golos.ua.

На фото видно, что президент фотографировался со своим фанатом на одном из мероприятий. В этот момент к ним сзади подкрался Андрей Богдан, который с широкой улыбкой на лице поставил Зеленскому «рожки», попав на снимок.

Напомним, что в среду Владимир Зеленский опубликовал еще одно фото, на котором показал, как ест шаурму вместе с главой администрации президента Андреем Богданом и двумя его замами — Юрием Костюком и Кириллом Тимошенко.

«Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более — постыдного. А еще — помогает не „забронзоветь“, не отрываться от людей. Для тех, кто во власти, это полезно. Рекомендую!», — сказано в подписи к фото.

Появление этих фото было вызвано тем, что в день Киева президент Владимир Зеленский признался в любви к столице. Он поделился первыми эмоциями после переезда в Киеве, вспомнив запах лип и шаурмы возле метро, считая, что это делает Киев Киевом. Пользователи возмутились тем, что шаурма стала символом Киева. Тем более что в 2003 году, когда Зеленский переехал в Киев, возле столичных станций метро не было шаурмы, тогда «в тренде» были хот-доги. Некоторые фолловеры с иронией предложили немного изменить герб Киева, поместив в руку архангела Михаила шаурму.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по итогам поездок в среду во Львовскую область президент Владимир Зеленский принял решение созвать заседание Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО) для рассмотрения проблем в угольной отрасли.

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